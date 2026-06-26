Tunisie: Echanges d'expertise et de bonnes pratiques - L'ANETI et l'ENA concluent un partenariat commun

25 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'École Nationale d'Administration (ENA) a accueilli, mercredi, la cérémonie de signature d'une convention de coopération et de partenariat avec l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), portant sur la formation et le développement des compétences.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des cadres et agents de l'ANETI ainsi que de l'ouverture accrue de l'ENA sur son environnement institutionnel.

Selon l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, cette convention vise à favoriser l'échange d'expertises et de bonnes pratiques dans les domaines de la formation et du développement des compétences, tout en valorisant l'expérience pédagogique de l'École nationale d'administration.

Le directeur général de l'ANETI, Hatem Dahmane, et la directrice de l'ENA, Khaoula Abidi, ont souligné l'importance de cet accord pour consolider la coopération entre les deux institutions. Ils ont estimé que ce partenariat contribuera à améliorer la qualité des performances de l'Agence et à renforcer les compétences professionnelles de ses agents et cadres.

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