Tunisie: Pharmacies privées - Une suspension du tiers payant avec la CNAM envisagée dès le 1er juillet

25 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le président du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, Zoubeïr Guiga, a annoncé que les pharmaciens se préparent à suspendre leur collaboration avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à partir du 1er juillet 2026. Cette mesure concernerait notamment la délivrance des médicaments aux assurés bénéficiant du système de paiement anticipé, en particulier dans le cadre du dispositif du médecin de famille.

Intervenant à la radio, Zoubeïr Guiga a indiqué que cette décision a été prise par le syndicat en raison du non-respect, selon lui, des engagements pris par la CNAM, malgré la souplesse dont les pharmaciens auraient fait preuve à la suite de l'accord signé sous l'égide du président de la République.

Il a expliqué que cette décision est motivée par des impayés correspondant à deux mois de remboursements au titre de l'année 2025. Il a précisé que l'accord actuellement en vigueur arrive à échéance le 30 juin 2026.

Selon le responsable syndical, le montant total des créances dues aux pharmacies privées pour les deux mois concernés s'élève à environ 80 millions de dinars.

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Par ailleurs, il a évoqué les difficultés financières auxquelles fait face le secteur, notamment en raison de redevances municipales qu'il qualifie de « discriminatoires », certaines atteignant jusqu'à 20 000 dinars par pharmacie.

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