Afrique: Tunisie-Pays-Bas - Compositions probables pour le dernier match des Aigles de Carthage

La Tunisie disputera son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face aux Pays-Bas, dans la nuit de vendredi à samedi au stade de Kansas City. Déjà éliminés après deux lourdes défaites contre la Suède (5-1) et le Japon (4-0), les Aigles de Carthage aborderont cette rencontre sans enjeu qualificatif, mais avec l'objectif de proposer une prestation plus solide face à l'un des favoris du groupe.

En face, les Pays-Bas occupent la tête du classement à égalité avec le Japon avec quatre points. Les Oranje joueront la première place du groupe, indispensable pour bénéficier d'un tableau plus favorable en phase à élimination directe. Cette dynamique renforce le niveau d'exigence du match pour la sélection tunisienne dirigée par Hervé Renard.

La principale information de cette rencontre concerne les compositions probables des deux équipes, avec des choix attendus des deux sélectionneurs.

Côté tunisien, Hervé Renard devrait reconduire un système en 3-4-3. Dans les buts, Aymen Dahmen est pressenti titulaire. La défense serait composée de Dylan Bronn, Montassar Talbi et Omar Rekik. Au milieu, Hannibal Majbri, Ellyes Skhiri, Ali Abdi et Yan Valery devraient être alignés. En attaque, la Tunisie miserait sur un trio composé de Sébastien Toniketti, Anis Ben Slimane et Elias Saad.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Pays-Bas devraient évoluer en 4-3-3 sous la direction de Ronald Koeman. Bart Verbruggen est attendu dans les buts, protégé par une défense composée de Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke et Denzel Dumfries. Au milieu, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch devraient être titularisés. En attaque, Cody Gakpo, Brian Brobbey et Crysencio Summerville formeraient le trio offensif.