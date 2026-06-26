Tunisie: Le pays - Chute des prix de la volaille

25 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles, Ibrahim Nefzaoui, a alerté sur les conséquences de la forte baisse des prix des viandes de volaille et de leurs dérivés, estimant qu'elle pourrait décourager les éleveurs et entraîner, à terme, une possible rareté du produit sur le marché.

Intervenant sur les ondes de Diwan Fm, il a appelé l'ensemble des acteurs de la filière des viandes blanches à engager un dialogue afin de mettre en place une stratégie commune pour surmonter les pertes enregistrées à différents niveaux de la chaîne de production et de distribution.

Selon lui, les prix de la volaille ont reculé à environ 6 500 millimes le kilogramme, tandis que le poulet vivant est actuellement vendu à près de 3 dinars.

Le responsable a expliqué cette baisse par une offre abondante sur le marché, liée à une forte production, ainsi que par un recul de la demande des consommateurs.

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