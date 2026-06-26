Tunisie: Investissements Directs Etrangers - Une hausse de 25%

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a confirmé aujourd'hui, jeudi 25 juin 2026, que les Investissements Directs Etrangers (IDE) en Tunisie ont enregistré, au cours des quatre premiers mois de l'année en cours, une hausse d'environ 25 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Intervenant à la radio nationale, en marge de l'accueil par la Tunisie du Tunisia Investment Forum, le ministre a ajouté que le gouvernement ambitionne d'atteindre 4 000 millions de dinars d'investissements étrangers au cours de l'année 2026.