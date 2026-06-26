Tunisie: L'ATUGE annonce le retour de Diaspora Month et du Tunisia Global Forum - Bâtir l'avenir à l'ère de l'IA

Afin de transformer la saison estivale en un véritable moteur de croissance et d'intelligence collective, l'ATUGE donne le coup d'envoi d'une nouvelle édition du « Diaspora Month ».

Prévue du 15 juillet au 15 août 2026, cette vaste campagne de mobilisation internationale s'est fixé une mission ambitieuse: tisser des liens durables entre les forces vives tunisiennes établies à l'étranger et les perspectives de développement national. Pendant un mois entier, cet élan global multipliera les espaces de dialogue, d'innovation et de cocréation pour placer l'expertise de la diaspora au centre du progrès économique du pays.

Le Tunisia Global Forum : Un sommet stratégique sur l'Intelligence Artificielle

Le point culminant de cette riche programmation sera sans conteste le Tunisia Global Forum (TGF 2026), prévu le 21 juillet au Radisson Blu Tunis. S'articulant autour du thème central « Bâtir l'avenir à l'ère de l'IA », ce rassemblement d'exception attend plus de 2 500 participants, 150 entreprises et startups exposantes, ainsi que plus de 80 speakers d'envergure nationale et internationale.

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Dans un contexte de transformation mondiale fortement accélérée par l'intelligence artificielle, le forum réunira décideurs, chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, institutions et membres de la diaspora. Ensemble, ils auront pour mission de décrypter les mutations en cours, d'identifier les priorités stratégiques de la Tunisie et de mobiliser les compétences ainsi que les réseaux nécessaires à sa transformation. L'événement a été minutieusement préparé en collaboration avec un comité stratégique composé d'experts et de dirigeants internationaux issus des secteurs technologiques, industriels et académiques. Leurs travaux permettront d'aborder en profondeur des enjeux capitaux tels que la souveraineté, les infrastructures, les talents, la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat.

Recommandations, distinctions et mémoire

Les réflexions approfondies menées par ce comité d'experts donneront lieu à la présentation officielle d'un Livre Blanc, un document de référence regroupant des recommandations stratégiques concrètes pour le pays. Cette journée sera également l'occasion de célébrer l'excellence à travers la remise de quatre distinctions majeures, à savoir le TGF Award AI Research, le TGF Award AI Startups, le TGF Award AI Business Initiatives et enfin le TGF Award AI Hackathon, lien pour candidater : Tunisia Global Forum 2026 - Awards [STARTUPS - Research - Business].

Par ailleurs, cette édition 2026 revêtira une forte dimension symbolique et historique puisqu'elle célèbrera le centenaire de Mokhtar Latiri. En rendant un hommage appuyé à cette figure emblématique de la génération des « bâtisseurs », l'ATUGE souhaite mettre en lumière un esprit d'engagement, de transmission et d'innovation qui demeure une source d'inspiration incontournable pour les générations actuelles.

Une dynamique estivale étendue à tout le territoire

Le rayonnement du « Diaspora Month » s'étendra bien au-delà de cette journée centrale grâce à un ensemble d'événements complémentaires pensés pour favoriser l'intelligence collective et la synergie. Les festivités technologiques débuteront avec l'AI Hack4Change, organisé du 17 au 19 juillet à Tunis. Ce hackathon immersif réunira des étudiants locaux et issus de la diaspora autour de défis concrets proposés directement par des entreprises, lien de candidature: New form vrC8R.

Enfin, l'inclusion territoriale sera assurée tout au long de la période par une série de rencontres baptisées Diaspora Regional Networking, Sfax, Sousse, Hammamet, Djerba, Béja, Bizerte... Ces événements décentralisés seront déployés dans plusieurs régions de Tunisie afin de multiplier les opportunités de collaboration à l'échelle locale et de renforcer le tissu économique régional.