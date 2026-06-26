L'Assemblée Générale Ordinaire de la société Atelier du Meuble intérieurs, afférent à l'exercice 2025, s'est tenue jeudi 25 juin 2026, à l'hôtel Dar el Marsa. La société a clôturé 2025 avec un chiffre d'affaires consolidé de 27 337 366 DT contre 29 224 574 DT, soit une régression de 6.82%. Suite à ce résultat, le conseil d'Administration a approuvé les états financiers et a décidé la distribution d'un dividende brut de 0.315 dinar par action.

Le résultat net de la société s'est établi au montant de 2.556.051 DT en 2025 contre 2.671.212 DT en 2024.

Prenant la parole à cette occasion, M. Aziz Ben Slimane, Directeur de la société, a déclaré : « Malgré un contexte économique exigeant, Atelier du Meuble Intérieurs a su consolider ses acquis et a poursuivi sa dynamique de développement.

Les résultats enregistrés en 2025, ainsi que les perspectives qui se dessinent pour 2026, confirment la pertinence de notre stratégie et la confiance que nous accordent nos clients et partenaires. Forte de son expertise, de la mobilisation de ses équipes et d'une visibilité commerciale renforcée, notre société aborde l'exercice 2026 avec confiance et ambition, tant sur le marché local qu'à l'international. »

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L'activité de l'Atelier du Meuble Intérieurs a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 25,6 millions de dinars. Portée par une dynamique commerciale soutenue, elle a réalisé un volume annuel de commandes de 27,3 millions de dinars, contribuant à la clôture de l'exercice avec un carnet de commandes record de 7,5 millions de dinars au 31 décembre 2025. Cette performance témoigne de la solidité de l'activité et offre une excellente visibilité sur l'exercice 2026, tout en reflétant la confiance renouvelée des clients de la société.

L'année 2026 s'annonce particulièrement prometteuse grâce à un portefeuille de projets significatif sur le marché local, notamment auprès des grands comptes, des institutions et des entreprises engagées dans des programmes d'aménagement et de modernisation de leurs espaces de travail.

Parallèlement, la société poursuit sa stratégie de développement à l'international avec pour objectif de renforcer sa présence sur les marchés export et de conquérir de nouveaux débouchés à fort potentiel, tout en valorisant son savoir-faire et la qualité de ses solutions d'aménagement.

De même, Atelier du Meuble Intérieurs a réaffirmé son engagement sociétal à travers la poursuite d'actions concrètes en faveur de l'éducation, de la santé et de la culture.