Tunisie: Fethi Zouhaier Nouri - La confiance doit d'abord venir des acteurs tunisiens

La Tunisie doit désormais franchir une nouvelle étape fondée sur la confiance, l'investissement et l'initiative privée, a estimé le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhaier Nouri, appelant les acteurs économiques à dépasser l'attentisme et à s'engager davantage dans la dynamique de relance.

S'adressant aux chefs d'entreprises et aux entrepreneurs tunisiens, le gouverneur a souligné que le premier signal de confiance dans l'économie nationale doit émaner des Tunisiens eux-mêmes. Il a, à ce titre, exhorté les investisseurs locaux à « laisser l'attentisme derrière eux », estimant que cette posture traduit un manque de confiance susceptible de devenir structurel si elle se prolonge.

"Dans les périodes d'incertitude, la prudence est légitime, mais lorsqu'elle se transforme en immobilisme, elle finit par coûter à l'entreprise comme à l'économie", a-t-il averti.

Dans le même esprit, Fethi Zouhaier Nouri a rappelé que la Tunisie demeure un pays d'opportunités pour les investisseurs étrangers. Il a indiqué qu'en 2025, les investissements directs étrangers ont dépassé 3,5 milliards de dinars, en hausse de plus de 30 % sur un an, dépassant ainsi les objectifs fixés par les autorités.

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Hors secteur énergétique, ces flux se sont traduits par 921 opérations d'investissement et plus de 14 000 emplois créés, a-t-il précisé, soulignant également le développement d'un tissu industriel de plus de 280 unités spécialisées dans les composants automobiles, dont plusieurs disposent désormais de centres de recherche et développement.

Le gouverneur a par ailleurs mis en avant les secteurs d'avenir, notamment les énergies renouvelables, l'économie numérique et l'intelligence artificielle, qui constituent des relais majeurs de croissance. Il a également insisté sur le rôle croissant des start-up dans la transformation économique du pays.

Selon lui, la Tunisie ne se limite plus à l'exportation de biens et de services, mais s'impose progressivement comme un exportateur d'idées, d'innovation et de solutions technologiques. Il a rappelé à ce titre que la Tunisie a été l'un des premiers pays africains à adopter un cadre juridique dédié aux start-up à travers le Startup Act.