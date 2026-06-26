Congo-Brazzaville: Adduction d'eau - La France poursuit son appui aux chantiers de Pointe-Noire et Brazzaville

Reçue par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, le 25 juin à Brazzaville, l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner le Congo dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Elle a notamment insisté sur deux projets structurants en cours à Pointe-Noire et à Brazzaville, dont l'achèvement est attendu dans les prochains mois.

La coopération franco-congolaise dans le secteur de l'eau se poursuit à travers deux projets majeurs en cours d'exécution à Pointe-Noire et à Brazzaville. Claire Bodonyi a rappelé que ces investissements répondent à des besoins prioritaires de la population.

À Pointe-Noire, le projet concerne le renforcement de l'adduction d'eau potable afin d'améliorer l'accès des habitants à cette ressource essentielle. À Brazzaville, les interventions portent principalement sur l'assainissement, avec des travaux d'aménagement et de canalisation des cours d'eau destinés à réduire les risques d'inondation dans plusieurs quartiers de la capitale.

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L'ambassadrice a notamment cité les importants travaux réalisés dans la rivière Tsiémé, où les ouvrages de canalisation sont actuellement en cours. Ces aménagements s'inscrivent dans la continuité des interventions déjà menées à Makélékélé pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales et limiter les conséquences des fortes pluies sur la population riveraine. « Pour ceux qui passent à la Tsiémé, vous allez voir tous les travaux qui sont réalisés en ce moment, comme on a pu le faire à Makélékélé, de canalisation des cours d'eau, puisque la population là-bas est vraiment dans des situations extrêmement difficiles dès qu'il pleut », a déclaré Claire Bodonyi.

Selon la diplomate française, ces deux projets témoignent de la volonté de son pays, à travers l'Agence française de développement, de poursuivre son accompagnement auprès du Congo dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

Elle a toutefois rappelé que les infrastructures hydrauliques nécessitent du temps avant de produire pleinement leurs effets. Les travaux engagés à Pointe-Noire et à Brazzaville devraient être achevés dans les prochains mois, offrant ainsi des perspectives d'amélioration de l'accès à l'eau potable et des conditions de vie de la population concernée.