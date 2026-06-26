Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - La GSMA publie son rapport sur le pays

Global system for mobile communication association (GSMA), autrement dit l'Association du système mondial de communications mobiles, a publié, le 22 juin à Brazzaville, son rapport sur les réformes numériques qui pourraient libérer 870 milliards FCFA et connecter plus de 504 000 personnes supplémentaires en République du Congo d'ici à 2030.

Le rapport, «Favoriser la transformation numérique de l'économie en République du Congo», met en lumière comment la numérisation, rendue possible par la connectivité mobile et des services financiers numériques tels que l'argent mobile, peut accélérer la productivité, renforcer la mobilisation des recettes publiques et soutenir la diversification économique, conformément à la stratégie numérique du Congo en 2030 et au Plan national de développement 2022-2026.

« La République du Congo a construit une base solide en connectivité mobile, mais combler l'écart d'utilisation nécessite désormais des réformes budgétaires, réglementaires et de la demande coordonnée. En créant un environnement plus prévisible et favorable à l'investissement, le pays peut libérer une valeur économique significative, renforcer les systèmes de revenus publics et accélérer une transformation numérique inclusive », a déclaré la directrice principale des politiques publiques et de la communication à la GSMA, Caroline Mbugua.

Les réformes politiques et réglementaires en valeur économique envisagées devront créer plus de 144 000 emplois et connecter plus de 540 000 personnes supplémentaires aux services internet mobile d'ici à 2030, selon un nouveau rapport de la GSMA.

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Une connectivité élevée mais un écart d'utilisation persiste

Révélé lors du Sommet Digital Africa de la GSMA au Congo, le rapport montre que le pays a réalisé de solides progrès dans l'expansion des infrastructures numériques, 86% de la population étant couverte par les réseaux 4G. Cependant, seulement 19% de cette population utilise internet mobile, tandis que 70% de celle qui est couverte reste hors ligne, ce qui met en lumière un écart d'utilisation important.

Le document stipule que l'adoption des smartphones reste limitée, reflétant l'accessibilité financière et les barrières. Cependant, l'adoption de la monnaie mobile croit rapidement, pendant que les contraintes d'accessibilité, les compétences numériques et les défis réglementaires continuent de limiter l'adoption plus large du numérique.

Selon l'indice GSMA Digital Nations and Society (2025), le Congo obtient un score de 26 sur 100, avec un score de 33 sur 100 dans le Digital Policy and Regulatory Index, soulignant la nécessité de renforcer l'environnement favorable. S'attaquer à ces obstacles sera essentiel pour libérer la transformation numérique dans tous les secteurs, notamment l'agriculture, la fabrication, les transports, le commerce, la santé et l'administration (...).

La GSMA est une organisation mondiale qui unifie l'écosystème mobile. Elle fédère plus de 1100 opérateurs et entreprises (Fabricants d'appareils, éditeurs de logiciels, fournisseurs d'accès) à travers plus de 155 pays. Sa principale mission est la standardisation des technologies, à savoir définir et assurer l'interopérabilité des réseaux mobiles; attribuer des identifiants : gérer les codes d'identification internationaux des équipements (Tels que les codes TAC pour les numéros IMEI) permettant de tracer les appareils, etc.