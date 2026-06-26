Congo-Brazzaville: Forces armées du pays - Le personnel administratif en formation

Le Brevet d'aptitude technique, option administration, session 2026, s'est ouvert le 25 juin au Camp du 402e bataillon d'infanterie (Ndouo), sous l'égide du directeur général administratif et financier, le commissaire général de 2e classe, Yves Alain Eugène Aignan Mpara.

Le stage en vue de l'obtention du Brevet d'aptitude technique, option administration, a débuté le 4 avril et durera jusqu'au 19 septembre prochain. De manière précise, il regroupe 86 stagiaires, dont 62 sont de sexe masculin et 24 du sexe féminin. Les enseignements sont répartis en six modules. Le premier porte sur la formation militaire, à l'instar de celle dont ont bénéficié leurs homologues de l'infanterie.

Cette formation leur permettra, en leur qualité de futurs collaborateurs des chefs de section et des commandants d'unité, de partager la même vision que leurs homologues des différentes armes. En outre, ces stagiaires ont effectué un bivouac de sept jours dans le cadre dudit module.

Le module 2, connaissances générales, regroupe les enseignements fondamentaux de la formation administrative. Il permet aux stagiaires d'acquérir les connaissances et les prérequis indispensables à l'exercice de leurs fonctions dans l'environnement administratif et comprend le secrétariat ainsi que la bureautique.

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Quant au module 3, gestion des ressources humaines (GRH), c'est un volet important au sein de l'armée et dans le domaine administratif. Il leur permettra d'acquérir les notions de base sur la gestion du personnel et des effectifs dans les corps de troupe. Les enseignements dispensés sont les fondamentaux de GRH ; la chancellerie ; la gestion des effectifs.

Les modules 4, 5 et 6 concernent l'administration militaire; l'organisation administrative de troupe ; la correspondance militaire ; la comptabilité matière.... Ils permettront, entre autres, aux futurs collaborateurs des chefs de section de connaître l'organigramme, le fonctionnement des services administratifs et les règles de la correspondance militaire (...).

Ouvrant les travaux, le directeur général de l'administration et des finances, le commissaire général de 2e classe, Yves Alain Eugène Aignan Mpara, a indiqué que l'organisation de cette première session du Brevet d'aptitude technique, option administration, traduit la volonté du commandement de disposer d'une administration militaire moderne, performante et capable de répondre efficacement aux défis actuels de gestion et de gouvernance.

« Aujourd'hui, à n'en point douter, la réussite des missions militaires repose non seulement sur les capacités opérationnelles des forces, mais également sur la qualité de leur administration. Une gestion rigoureuse des ressources humaines, matérielles et financières constitue un facteur essentiel de l'efficacité de notre institution », a-t-il noté.

Il a invité, par ailleurs, les stagiaires à faire preuve d'assiduité, de discipline et de rigueur tout au long de cette formation, en profitant pleinement des enseignements qui leur seront dispensés afin de devenir des cadres administratifs compétents, capables de contribuer efficacement à la modernisation de leur institution.