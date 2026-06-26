Sénégal: Louga - Du matériel médical et informatique d'une valeur de 20 millions FCFA remis aux structures sanitaires

Louga — La commune de Nguidilé a remis, vendredi, un important lot de matériel médical, paramédical et informatique d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, au district sanitaire ainsi qu'aux structures de santé de cette collectivité territoriale, dans le but de contribuer à l'amélioration de l'offre de soins.

Le don est composé de lits d'hôpital, de chariots médicaux, de médicaments, de matériel paramédical, jouets d'enfants et soixante ordinateurs. Il a été acquis grâce à un partenariat entre la commune de Nguidilé, l'association italienne Unigrante (Centro Missionario) et Ibrahima Dieng, un bienfaiteur. "Nous avons posé ce geste pour soutenir les populations de Louga", a expliqué le maire de Nguidilé, Abdou Khadre Djily Lô, à l'issue de la remise du don.

"Cette action de solidarité ne s'est pas limitée aux structures de santé de la commune de Nguidilé car nous considérons que nous formons tous une seule et même communauté de Louga", a-t-il ajouté, estimant que "cette solidarité doit bénéficier à l'ensemble des habitants". L'édile a indique que les équipements ont été acheminés en premier à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye et au district sanitaire de Louga avant d'être répartis dans les différents postes et cases de santé, afin de renforcer leurs capacités de prise de charge.

Il a expliqué que cette initiative vise à améliorer la qualité de l'offre de soins et à contribuer aux objectifs de performance du système de santé, tout en rappelant le rôle important que collectivités territoriales doivent jouer dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement local. Abdou Khadre Djily Lô a estimé que les 60 ordinateurs offerts pourraient servir à l'équipement d'un centre de formation en informatique des jeunes et d'acquisition de compétences numériques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présidant cette cérémonie, le sous-préfet de l'arrondissement de Mbédienne, Mamadou Sarr, a salué "l'engagement de la commune de Nguidilé et de ses partenaires aux côtés de l'État" pour l'amélioration des conditions de prise en charge des populations. Il a indiqué que le matériel sera d'une grande utilité à l'Hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye, au district sanitaire de Louga, aux formations sanitaires de Nguidilé, ainsi qu'aux organisations de jeunes et de femmes de la commune.

M. Sarr a félicité le conseil municipal de Nguidilé et exprimé sa gratitude à l'association partenaire et au bienfaiteur Ibrahima Dieng pour leur engagement. Il a, par ailleurs, invité les bénéficiaires à assurer un entretien rigoureux des équipements afin d'en garantir une utilisation durable au profit des populations. Représentant le directeur de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye, la pharmacienne Dr Aminata Gaye Santos a souligné que ce don n'est pas la première contribution de ce partenaire au profit de l'établissement.

"Les précédents dons nous ont beaucoup aidés dans la prise en charge des patients, notamment en médicaments, consommables et produits destinés au traitement de l'hypertension et d'autres pathologies", a-t-elle rappelé, ajoutant que "ce don arrive à son heure".