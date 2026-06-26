Sénégal: Podor - Plus de 25 % des femmes accouchent à domicile sans assistance médicale qualifiée selon le médecin-chef

Podor — Plus de 25% de femmes accouchent à domicile sans assistance médicale qualifiée dans le district sanitaire de Podor (nord) a déclaré, jeudi, Mamoudou Bocoum, médecin-chef dudit district."Nous avons pratiquement plus de 25 % de nos femmes qui accouchent à domicile", a-t-il révélé au cours d'une activité de plaidoyer pour la mise en service d'une clinique mobile destinée à rapprocher les structures de soins des populations, notamment en santé maternelle et néonatale.

A cela s'ajoutent, "un taux d'utilisation des services prénataux très faible et une couverture vaccinale difficile à atteindre", a-t-il relevé. La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Podor, Amadoune Diop, en présence d'élus territoriaux, de partenaires techniques et financiers, de responsables communautaires ainsi que des acteurs de médias, dans une dynamique de grande mobilisation pour la réussite de ce projet. Selon le médecin-chef, cette situation sanitaire fait nécessairement appel à "des réponses adaptées" pour réduire les barrières d'accès aux soins, en particulier dans les zones éloignées des structures sanitaires.

La clinique mobile, non encore fonctionnelle a été financée grâce à l'appui de partenaires du ministère de la Santé et de l'Action sociale, dont le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et le Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF). Elle aura pour but d'améliorer la prise en charge des femmes enceintes, des nouveau-nés et à renforcer la couverture sanitaire dans le district de Podor.

Selon le docteur Bocoum cette initiative constitue une opportunité pour améliorer les indicateurs de santé et réduire la mortalité maternelle et néonatale, à travers une nouvelle offre de soins de proximité. La coordonnatrice de la santé de la reproduction de Saint-Louis, Khamsa Diop Bâ, a salué cette initiative appelée à "renforcer l'accès aux soins dans les zones les plus enclavées du département". Présentée comme une expérience pilote, la clinique mobile pourrait être étendue à d'autres localités du pays si les résultats attendus sont atteints, selon les autorités sanitaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn