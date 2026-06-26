Le Maroc affrontera les Pays-Bas et l'Afrique du Sud sera opposée au Canada en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, tandis que la Côte d'Ivoire connaîtra son adversaire vendredi, à l'issue du match entre la France et la Norvège, qui déterminera le deuxième du groupe I.

Les premières affiches des seizièmes de finale se dessinent progressivement à l'issue du premier tour dans certains groupes. Les Lions de l'Atlas hériteront des Pays-Bas dans l'un des chocs de ce tour. La rencontre est prévue le 30 juin à 1h du matin GMT. Les Bafana Bafana tenteront de poursuivre leur parcours face au Canada, l'un des pays hôtes de cette 23e édition de la Coupe du monde, dimanche à 19h GMT à Inglewood au Canada.

La Côte d'Ivoire, troisième représentant africain qualifié pour les seizièmes de finale, devra patienter jusqu'à la fin de la rencontre entre la France et la Norvège pour connaître son adversaire. Les Éléphants seront opposés au deuxième du groupe I. D'autres équipes qualifiées connaissent aussi leurs adversaires. Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se déroulent du dimanche 28 juin au vendredi 3 juillet 2026 à travers les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Voici les premières affiches des 16es de finale :

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Dimanche :

Afrique du Sud - Canada, 1h GMT

Lundi :

Brésil - Japon, 23h GMT

Mardi :

Pays-Bas - Maroc , 1h GMT

Jeudi :