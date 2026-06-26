Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Vers la mise en place d'un baromètre régional du genre pour mieux orienter les politiques publiques

Saly — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) prévoit de mettre en place un baromètre régional du genre, un outil destiné à mesurer les inégalités entre les femmes et les hommes, dans ses quinze États membres, dans l'optique de renforcer l'efficacité de ses politiques en faveur de l'égalité de genre, sur la base de données scientifiques."Le baromètre est un outil qui vient à son heure", a déclaré Odile Ndoumbé Faye, chargée de programme Genre et société civile au Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, en marge d'un atelier de mise en place du baromètre genre de la CEDEAO.

Des responsables d'institutions statistiques, de centres de recherche et d'organismes en charge des questions de genre, se sont retrouvés à Saly (Mbour, ouest), pour trois jours, afin d'examiner les modalités de collecte, d'analyse et d'utilisation des données produites par cet instrument. Selon Mme Faye, cet outil permet de dépasser les approches fondées sur des perceptions, en fournissant des "évidences scientifiques", capables d'orienter les décideurs politiques.

"Le dispositif permet non seulement de collecter et d'harmoniser les données à l'échelle régionale, mais aussi d'identifier, avec précision, les écarts entre les sexes dans plusieurs domaines stratégiques, afin de mieux cibler les interventions", a-t-elle expliqué. "Désormais, il s'agit de savoir exactement quel est le besoin de chaque pays et où il faut mettre le curseur pour avancer", a poursuivi la responsable genre. Elle a relevé que les premières analyses réalisées dans le cadre du projet, ont permis d'établir un classement des pays selon leurs performances dans différents secteurs et de dégager les priorités spécifiques à chaque État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), le professeur Abdoulaye Diagne, l'objectif principal du baromètre est de fournir une "mesure rigoureuse des inégalités de genre" dans les quinze pays ouest-africains. "Il s'agit d'avoir une masse critique d'informations dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, la culture et la participation à la prise de décision, afin de mesurer les écarts entre les hommes et les femmes", a-t-il précisé.

L'atelier devrait déboucher sur des recommandations relatives au système de collecte des données statistiques de la CEDEAO et à l'amélioration des mécanismes de suivi des progrès réalisés en matière d'égalité hommes -femmes dans la région ouest-africaine.