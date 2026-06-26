Afrique de l'Ouest: L'Artp et la Pura renforcent leur coopération en matière de régulation numérique

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) du Sénégal et la Public utilities regulatory authority (Pura) de Gambie ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération en matière de régulation des télécommunications et des services postaux, a appris le Soleil Digital.

L'accord a été conclu à l'occasion d'une mission officielle effectuée en Gambie par le directeur général de l'Artp, qui s'est entretenu avec son homologue gambien sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la coordination des fréquences afin de prévenir les brouillages et le roaming non intentionnel dans les zones frontalières. Les échanges ont également porté sur les ajustements nécessaires à la mise en oeuvre progressive du dispositif de free roaming entre le Sénégal et la Gambie, en vigueur depuis décembre 2025.

Ce mécanisme permet aux voyageurs de recevoir gratuitement leurs appels et d'émettre des communications au tarif local du pays visité, sans changer de carte SIM, pendant une durée de trente jours. Le protocole d'accord couvre plusieurs domaines de coopération, dont l'assistance technique. Dans ce cadre, l'Artp mettra à la disposition de la Pura un expert sénégalais en régulation postale pour accompagner l'extension des compétences de l'autorité gambienne à ce secteur.

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La cérémonie de signature a été présidée par le ministre gambien de l'Information, des Médias et des Services de radiodiffusion, Ismaila Ceesay, en présence de l'ambassadrice du Sénégal en Gambie et de responsables des opérateurs de télécommunications des deux pays.