Afrique: Mondial 2026 - Les Éléphants écrivent l'histoire, Ouattara les félicite et rêve plus grand

Grâce à une victoire maîtrisée (2-0) face à Curaçao, jeudi 25 juin 2026, la Côte d'Ivoire décroche, pour la première fois de son histoire, une qualification pour le deuxième tour d'une phase finale de Coupe du monde. Une performance saluée par le président Alassane Ouattara.

La Côte d'Ivoire tient enfin son exploit mondial. Les Éléphants se sont qualifiés, jeudi 25 juin 2026, pour le deuxième tour de la Coupe du monde de football, en s'imposant avec autorité (2-0) face à Curaçao, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, aux États-Unis. Une victoire historique qui permet aux hommes d'Emerse Faé de franchir pour la première fois le cap de la phase de groupes d'un Mondial.

Portée par un Nicolas Pépé retrouvé, la sélection ivoirienne a rapidement pris les devants. L'attaquant a ouvert le score dès la 7e minute, avant de s'offrir un doublé à la 64e minute, concrétisant la domination ivoirienne face à une courageuse équipe de Curaçao, novice dans la compétition. Les Éléphants ont affiché de la maîtrise, de la solidité défensive et une grande efficacité offensive pour sécuriser une qualification longtemps attendue.

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Avec ce succès, la Côte d'Ivoire termine à la deuxième place du groupe E derrière l'Allemagne, profitant également de la défaite surprise des Allemands face à l'Équateur lors de la dernière journée. Les champions d'Afrique poursuivent ainsi leur aventure dans cette Coupe du monde à 48 équipes avec l'ambition d'aller encore plus loin.

À l'issue de la rencontre, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un message de félicitations à la sélection nationale. « Bravo à nos Éléphants pour cette qualification historique au deuxième tour d'une phase finale de Coupe du monde de football. Cap sur les seizièmes de finale ! », a-t-il écrit, saluant une performance qui fait vibrer toute la nation.

Au-delà de la qualification, ce succès symbolise la montée en puissance d'une génération emmenée par le sélectionneur Emerse Faé. Sacré champion d'Afrique en 2024, le technicien ivoirien confirme sa capacité à bâtir une équipe compétitive sur la scène internationale. Après une victoire contre l'Équateur, une courte défaite face à l'Allemagne puis ce succès décisif contre Curaçao, les Éléphants démontrent qu'ils ont désormais les arguments pour rivaliser avec les meilleures nations du football mondial.

La Côte d'Ivoire attend désormais de connaître son adversaire du prochain tour avec un objectif clair : poursuivre cette aventure historique et offrir au peuple ivoirien un nouveau chapitre mémorable de son histoire footballistique.