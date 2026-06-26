À l'occasion de la Journée nationale du Service public (JNSP) 2026, le Bureau ivoirien du droit d'auteur (BURIDA) a mis à profit cette plateforme d'échanges pour sensibiliser le grand public à l'importance de la protection des œuvres de l'esprit et au respect du droit d'auteur. L'institution a participé à cette édition, organisée le jeudi 25 juin 2026 au Palais de la Culture de Treichville, à travers le stand du ministère de la Culture et de la Francophonie, son ministère de tutelle.

Placée sous le thème « Ensemble, construisons un service public ami du citoyen », cette édition de la JNSP a rassemblé plusieurs administrations publiques autour d'un objectif commun : rapprocher les services de l'État des populations en présentant leurs missions, leurs réalisations et les prestations offertes aux usagers.

Tout au long de la journée, le stand du BURIDA a enregistré une forte affluence. Artistes, étudiants, opérateurs culturels et simples visiteurs ont pu échanger avec les équipes de l'institution afin de mieux comprendre les mécanismes de protection des créations intellectuelles et les démarches liées à la gestion des droits d'auteur.

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Les responsables du BURIDA ont présenté les principales missions de l'organisme, notamment la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, l'accompagnement des créateurs, les procédures de déclaration des oeuvres, les modalités d'adhésion des artistes ainsi que les différents services proposés aux sociétaires et aux utilisateurs d'oeuvres protégées. Ces échanges ont également permis de rappeler l'importance du respect de la propriété intellectuelle dans le développement des industries culturelles et créatives en Côte d'Ivoire.

Le stand a, par ailleurs, reçu la visite de Madame Anne Désirée Ouloto-Lamizana, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration. Au cours de cette visite, elle s'est intéressée aux actions conduites par le BURIDA en faveur de la promotion de la création artistique et de la protection des droits des auteurs, compositeurs, interprètes et autres ayants droit.

Pour le BURIDA, cette participation à la Journée nationale du Service public constitue une opportunité de renforcer sa proximité avec les citoyens tout en démystifiant les enjeux liés au droit d'auteur. Elle s'inscrit également dans une dynamique de modernisation des services publics, fondée sur l'information, la transparence et l'amélioration de la qualité des prestations offertes aux usagers.

En prenant part à cette initiative nationale, l'institution réaffirme ainsi son engagement à oeuvrer aux côtés des pouvoirs publics pour promouvoir une administration plus accessible et plus proche des citoyens, tout en contribuant à l'essor d'une culture du respect de la propriété intellectuelle, indispensable au rayonnement de la création artistique ivoirienne.