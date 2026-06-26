Afrique: Création du Label « Made in Côte d'Ivoire » - L'Agence Côte d'Ivoire Export à l'oeuvre pour sa finalisation

Débuté il y a environ trois ans, le processus de mise en place du Label "Made in Côte d'Ivoire", cet instrument stratégique de valorisation de l'offre ivoirienne et de promotion des exportations est entré dans sa phase de finalisation avec l'atelier de réflexion qui s'est tenue, le 25 juin, à l'hôtel Palm Club, à Cocody.

Administration publique, secteur privé, experts... toutes les parties prenantes au projet de création du Label « Made in Côte d'Ivoire », ont pris part, le 25 juin, à Cocody, à l'ultime atelier de réflexion sur la mise en place de cet instrument stratégique pour la valorisation de l'offre ivoirienne et la promotion des exportations.

Organisée par l'Agence Côte d'Ivoire Export, bras opérationnel du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat dans ce processus, cette rencontre visait à examiner, enrichir et faire valider par les participants (une cinquantaine) les documents techniques nécessaires à l'opérationnalisation du label, avant leur acheminement à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi) en vue de la délivrance du certificat d'enregistrement.

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Ces documents sont : le règlement d'usage de la marque collective "Made in Côte d'Ivoire", le cahier des charges, le plan de contrôle, le mécanisme de gouvernance du label et la stratégie de promotion des produits ivoiriens enregistrés en IGP et en marque collective.

Accroitre la visibilité des produits ivoiriens

A l'ouverture, Ibrahim Coulibaly, conseiller technique du ministre du Commerce, de l'industrie et de l'Artisanat, qui a présidé la cérémonie, a félicité le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Export, Dr Kaladji Fadiga, pour la prise de cette initiative qui, a-t-il dit, permettra à la Côte d'Ivoire de faire un bond qualitatif dans la protection de sa propriété intellectuelle.

Le Label "Made in Côte d'Ivoire", faut-il le préciser, vise à fédérer l'ensemble des labels existants en Côte d'Ivoire, autour d'une marque commune, symbole de qualité, de traçabilité et d'origine nationale. « Au-delà d'un simple signe distinctif, le Label "Made in Côte d'Ivoire" constituera un véritable outil de développement économique, destiné à renforcer la visibilité des produits et services ivoiriens, à stimuler la consommation locale, à accroître la compétitivité des entreprises et à soutenir leur accès aux marchés internationaux », a soutenu Ibrahim Coulibaly.

Pour Dr Kaladji Fadiga, la création du Label « Made in Côte d'Ivoire » est une aubaine à saisir pour un accroissement significatif des exportations ivoiriennes. « Le label permettra de fédérer les producteurs, transformateurs et exportateurs autour d'une identité économique nationale forte, tout en valorisant la qualité, l'authenticité et le savoir-faire ivoirien auprès des acheteurs, distributeurs et partenaires internationaux », a-t-il assuré.

Valoriser l'excellence ivoirienne

En effet, dans un environnement économique marqué par une concurrence croissante entre les territoires et les marques nationales, les labels d'origine constituent aujourd'hui des instruments stratégiques de différenciation, de valorisation et de promotion des produits et services. En s'engageant dans ce processus, la Côte d'Ivoire veut rejoindre des pays comme le Kenya avec son « Made in Kenya » ou l'Afrique du Sud avec son « Proudly South African ».

Dr Kaladji Fadiga a souligné les principaux avantages du Label « Made In Côte d'Ivoire » : il est une référence solide pour les consommateurs d'ici et d'ailleurs ; il consolide l'image de marque attachée aux produits ; il est un facteur de promotion des exportations ivoiriennes ; il contribue à l'amélioration de la compétitivité des produits et services ivoiriens ; il est un soutien aux entreprises locales ; il contribue à la promotion de la culture locale, à la réduction de la fraude et de la contrefaçon des produits et services Made In Côte d'Ivoire et il est un soutien au développement durable.

En matière de labellisation des produits du terroir, la Côte d'Ivoire se montre très active depuis quelques années. Le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (Oipi), Dr Paul Assandé, a rappelé les trois certificats de labellisation obtenus dernièrement, à savoir l'Attiéké des Lagunes et la collective Attiéké ivoirien, le Pagne-Baoulé et le Café des montagnes de Man.

A l'en croire, cinq autres produits sont en cours de labellisation : le beurre de karité, la mangue Kent, le riz de Danané, l'oignon violet de la Comoé et l'huile rouge de Man. « On espère achever le processus de leur labellisation au cours de cette année 2026 », a-t-il déclaré.