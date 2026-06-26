Cote d'Ivoire: Dialogue public-privé - Le Ccesp renforce son ancrage dans le Bafing et soutient l'entrepreneuriat agricole

Le Comité de Concertation État/Secteur Privé (Ccesp) a réaffirmé son engagement en faveur du développement économique local à l'occasion de la deuxième édition des Journées promotionnelles des entreprises du Bafing (Jpe Bafing-2) à Touba, organisées du 18 au 20 juin 2026 à Touba par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI).

À travers sa participation active, le Secrétariat exécutif du Ccesp a mis en avant les mécanismes du dialogue public-privé tout en accompagnant la dynamique entrepreneuriale portée par les acteurs de l'agriculture et de l'agro-transformation.

Placées sous le signe de la promotion des filières agricoles à fort potentiel, les Jpe Bafing-2 ont réuni producteurs, transformateurs, entrepreneurs, investisseurs et administrations autour d'expositions, de panels et d'ateliers pratiques consacrés à l'élevage, à la pisciculture, à l'agriculture vivrière, à l'agro-transformation et à l'économie circulaire. L'ambition est de favoriser l'émergence d'écosystèmes créateurs de valeur, d'emplois et d'opportunités, notamment pour les jeunes et les femmes.

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Parrain de cette édition, le Directeur général de la Banque nationale d'investissement (Bni), Youssouf Fadiga, a insisté sur la nécessité de transformer localement les productions agricoles. « La véritable création de valeur réside désormais dans la transformation locale, capable de générer des emplois, d'accroître les revenus des producteurs et de renforcer l'attractivité des territoires », a-t-il souligné lors de la cérémonie de clôture.

Représentant la Secrétaire exécutive du Ccesp, Mariam Fadiga Fofana, le conseiller technique Cissé Yacouba a rappelé que le dialogue public-privé constitue un levier stratégique pour bâtir un environnement des affaires plus compétitif. Il a présenté les principaux dispositifs mis à la disposition des entreprises, notamment les mécanismes de concertation et les réformes engagées grâce aux échanges entre l'État et le secteur privé pour améliorer le climat des affaires.

Très fréquenté durant les trois jours de l'événement, le stand du Ccesp a accueilli plus d'une centaine de visiteurs, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des coopératives agricoles, des jeunes entrepreneurs ainsi que des autorités administratives et municipales. Les échanges ont permis de faire connaître les missions du Comité, sa plateforme numérique de saisine destinée aux opérateurs économiques et les différents outils de dialogue avec l'administration. Ils ont également offert au Ccesp l'occasion de recueillir les préoccupations des acteurs économiques du Bafing afin d'alimenter les futures réformes.

Une plateforme locale de dialogue public-privé en préparation

En marge des Journées promotionnelles, le Secrétariat exécutif du Ccesp a organisé, le 19 juin, une réunion préparatoire à la création de la Plateforme locale de dialogue public-privé (Pldpp) du Bafing. Présidée par le préfet de région, représenté par le secrétaire général 1 de la préfecture de Touba, Zan Bi Goré Adolphe, la rencontre a rassemblé les responsables des services déconcentrés de l'État, les chambres consulaires et les organisations professionnelles.

À cette occasion, Cissé Yacouba a présenté les missions et le fonctionnement des plateformes locales, conçues comme des espaces permanents de concertation entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques afin d'identifier les contraintes au développement des entreprises et de proposer des solutions adaptées aux réalités locales.

L'initiative a été unanimement saluée par les participants, qui y voient un instrument essentiel pour renforcer la confiance entre l'administration et le secteur privé et favoriser une meilleure prise en compte des préoccupations des entreprises dans les politiques publiques. Pour le secrétaire général 1 de la préfecture de Touba, Zan Bi Goré Adolphe, cette future plateforme constitue « un levier essentiel pour identifier les difficultés rencontrées par les entreprises et proposer des solutions adaptées aux réalités locales », tout en consolidant les relations de confiance entre les administrations publiques et les opérateurs économiques.