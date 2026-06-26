Cote d'Ivoire: Faible pénétration de l'assurance - Une compagnie plaide pour des garanties obligatoires

Avec un taux de pénétration de l'assurance qui demeure inférieur à 1,5 % en Côte d'Ivoire, le secteur peine encore à convaincre les populations. Jugée coûteuse, complexe et peu accessible, l'assurance reste insuffisamment intégrée dans les habitudes des ménages.

Pour inverser cette tendance, le directeur du développement commercial de Belife Insurance, Mamery Silué, plaide pour des réformes structurelles afin de renforcer la protection financière des Ivoiriens face aux aléas de la vie. Lors d'un petit-déjeuner de presse organisé le mercredi 24 juin 2026 à Abidjan, il a proposé de rendre obligatoires certaines garanties d'assurance-vie, notamment la couverture des frais funéraires.

Selon lui, de nombreuses familles, déjà éprouvées par les dépenses médicales engagées pour soigner un proche, se retrouvent confrontées à de lourdes charges supplémentaires en cas de décès. Pour alléger ce fardeau, il suggère d'adosser une garantie complémentaire à la Couverture maladie universelle (Cmu), afin de prendre immédiatement en charge les frais de conservation du corps, de cercueil et de transfert.

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Le responsable de Belife Insurance estime également que l'obligation de scolarisation des enfants devrait s'accompagner d'un mécanisme de protection contre les drames familiaux. Il propose ainsi qu'un prélèvement de 1 000 FCFA soit intégré aux frais d'inscription scolaire afin de financer la poursuite des études des élèves devenus orphelins. Une telle mesure, selon lui, nécessiterait une concertation entre l'État et les compagnies d'assurance.

Dans cette dynamique de modernisation, cette compagnie d'assurance annonce le lancement prochain d'une plateforme de souscription entièrement numérique. Les assurés pourront y souscrire leurs contrats et suivre en temps réel l'évolution de leurs prestations.

Invité à cette rencontre, le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Marius Comoé, a rappelé que la mission première des associations de consommateurs est de défendre les intérêts des usagers tout en privilégiant le dialogue avec les pouvoirs publics et les opérateurs économiques.

« Loin de vouloir mobiliser les Ivoiriens dans la rue, notre démarche privilégie le dialogue direct avec les pouvoirs publics afin de soumettre des solutions concrètes aux difficultés des usagers », a-t-il déclaré. Pour lui, les compagnies d'assurance doivent avant tout inspirer confiance en faisant preuve de transparence sur leur capacité à indemniser les assurés en cas de sinistre. Il déplore également que les clauses contractuelles soient souvent mal expliquées et appelle à un effort de pédagogie afin que chaque consommateur comprenne clairement les garanties auxquelles il souscrit.