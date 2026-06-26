La recherche clinique a occupé le devant de la scène universitaire, le jeudi 25 juin 2026 à Cocody, à l'occasion de la 5e édition du Colloque étudiant de la recherche clinique. Placée sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Adama Diawara, cette rencontre a réuni étudiants, enseignants-chercheurs, professionnels de santé et décideurs autour du thème : « Recherche clinique et pratiques en santé ».

Véritable plateforme d'échanges scientifiques et de valorisation des travaux de recherche, ce rendez-vous a permis aux étudiants et aux jeunes chercheurs de présenter les résultats de leurs études, de confronter leurs analyses à l'expertise de spécialistes et de consolider leur culture scientifique. L'initiative vise également à promouvoir l'innovation dans les pratiques de santé et à renforcer les synergies entre le monde universitaire et les acteurs du système sanitaire.

Dans son intervention, le ministre Adama Diawara a salué une initiative qui s'inscrit pleinement dans les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon lui, l'un des principaux atouts de la recherche clinique réside dans son lien direct avec la pratique médicale.

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« On est au coeur de la pratique », a-t-il souligné, estimant que cette démarche permet aux étudiants de transformer les connaissances théoriques acquises en amphithéâtre en compétences directement mobilisables pour améliorer la qualité des soins. À ses yeux, cette immersion précoce dans la recherche favorise également le développement des capacités d'analyse, de publication scientifique et d'innovation des futurs professionnels de santé.

Le ministre a, par ailleurs, rendu hommage à l'Unité de Recherche Clinique de Côte d'Ivoire (URCCI) pour son engagement dans la formation des étudiants, sa contribution à la mobilisation de financements privés pour la recherche et son action en faveur de la valorisation des résultats scientifiques. Autant d'initiatives qui, selon lui, participent au renforcement du système de santé national.

Pour la fondatrice de l'URCCI, la Dr Joyce Dohou, ce colloque constitue avant tout un cadre de réflexion sur les enjeux de la recherche clinique. Il offre aux étudiants l'opportunité de valoriser leurs travaux, d'échanger avec des experts et de contribuer à la promotion d'une culture scientifique au service de la santé. Elle a émis le voeu que cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la recherche clinique en Côte d'Ivoire.

De son côté, le directeur médical de l'URCCI, le Pr Hyacinthe Ehouman, a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de produire ses propres données scientifiques afin de répondre efficacement à ses défis sanitaires. « La recherche clinique n'est pas un luxe », a-t-il affirmé, plaidant pour des travaux davantage ancrés dans les réalités épidémiologiques et sanitaires du continent. Il a encouragé les étudiants à devenir des professionnels capables non seulement de soigner, mais aussi de questionner, d'analyser, de publier et de contribuer activement à l'avancement des connaissances scientifiques.

Après cinq années d'existence, le Colloque étudiant de la recherche clinique s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable de la formation, de l'innovation et de l'émergence de la relève scientifique ivoirienne, en favorisant l'excellence et l'engagement des jeunes chercheurs au service de la santé publique.