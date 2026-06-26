Cote d'Ivoire: Amiépo Désiré, l'Ivoirien qui remet en question la théorie de Charles-Augustin de Coulomb

À 67 ans, Amiépo Désiré, instituteur ivoirien à la retraite, publie les résultats de près de vingt années de recherches au cours desquelles il affirme avoir identifié des incohérences dans certaines théories fondamentales de la physique.

C'est une démarche audacieuse qu'il assume pleinement. Amiépo Désiré, instituteur ivoirien à la retraite, est convaincu que certains aspects de la théorie du physicien et ingénieur français Charles-Augustin de Coulomb sur les charges électriques statiques comportent des erreurs. Une conviction qu'il dit avoir mûrie et documentée pendant près de vingt ans et qu'il présente aujourd'hui dans deux ouvrages publiés aux Éditions universitaires européennes : L'aimant et ses propriétés, incohérence d'un énoncé - proposition nouvelle et L'apport du magnétisme dans l'élaboration de la structure vivante.

« Oui, Charles-Augustin de Coulomb a commis une erreur. Et c'est elle qui est enseignée jusque-là dans les écoles à travers le monde. Il a dit que deux charges de même nature se repoussent et que deux charges de natures différentes s'attirent. Ce n'est pas vrai sur toute la ligne. À la vérité, lorsque deux charges négatives ne s'approchent pas, ce n'est pas parce qu'elles se repoussent, mais parce qu'elles s'attirent. C'est là, selon moi, l'une des erreurs fondamentales qu'il a commises », soutient-il.

Retraité depuis 2019, l'homme de 67 ans est loin de mener une vie oisive dans sa ville de Dimbokro. Il consacre l'essentiel de son temps à approfondir ses recherches et à développer des réflexions en physique, parfois en rupture avec les théories communément admises.

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« Cela peut sembler insensé, mais lorsque deux corps s'attirent, ils ne s'approchent pas. Pourtant, on enseigne généralement que l'attraction implique nécessairement un rapprochement. Selon mes recherches, cette conception est erronée. Mon objectif est de corriger ce que je considère comme des faussetés enseignées à nos enfants », affirme-t-il.

Dans L'aimant et ses propriétés, incohérence d'un énoncé - proposition nouvelle, un ouvrage de 84 pages, Amiépo Désiré expose ce qu'il présente comme une démonstration des erreurs qu'il attribue à la loi de l'attraction. Son second livre, L'apport du magnétisme dans l'élaboration de la structure vivante, fort de 90 pages, développe les applications de sa théorie au vivant. Il y avance notamment une explication de la formation de l'organisme humain et de la présence de plusieurs organes en double exemplaire.

L'auteur va plus loin en proposant une lecture originale des greffes d'organes. « Dans plusieurs cas, les greffes ne réussiraient pas parce que l'on ne tient pas compte du magnétisme présent dans le corps humain. On évoque souvent l'incompatibilité des organes, mais je pense qu'il faut également s'intéresser au magnétisme des chromosomes portés par les cellules des organes à greffer », avance-t-il.

Né en 1959 à Bacon, localité située dans l'est de la Côte d'Ivoire, Amiépo Désiré nourrit depuis toujours une passion pour la recherche. Avec ces deux ouvrages, il signe son entrée dans les domaines de la physique, de la biologie théorique et de la littérature scientifique, tout en espérant susciter le débat autour de ses travaux.