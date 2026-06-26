Le ministre des Transports terrestres et aériens, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, a présidé ce jeudi 25 juin 2026 une réunion de prise de contact stratégique avec l'ensemble des partenaires sociaux du sous-secteur aérien.

Cette rencontre inaugurale, marquée par la présence de figures syndicales majeures dont le doyen M. Sherwade, président de l'intersyndicale, et M. Alessandroi], secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du transport aérien et activités annexes du Sénégal (Suttaaa) , a posé les bases d'un dialogue social inclusif, sincère et constructif.

L'apaisement social comme levier de performance

D'emblée, le ministre a salué la responsabilité des organisations syndicales, en particulier la suspension récente du préavis de grève de l'intersyndicale, un geste qu'il a interprété comme la marque d'une volonté commune de préserver un climat de confiance mutuelle.

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« Cette décision responsable illustre une fois encore que le dialogue demeure la meilleure voie pour concilier les intérêts des travailleurs, des entreprises et de la nation », a déclaré Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, inscrivant son action dans la vision portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui placent le consensus au coeur de la gouvernance publique.

De la méthode aux actes : deux mesures phares

Le ministre a annoncé une méthode de gestion axée sur les résultats et la transparence, déclinée en deux mesures :

L'institutionnalisation d'un Comité permanent du dialogue social, qui se réunira selon un calendrier régulier, défini d'un commun accord, afin d'anticiper les crises et d'éviter les ruptures de dialogue. La mise en place d'une Matrice de suivi des doléances : un tableau de bord transparent et partagé, où chaque revendication sera assortie d'un responsable ministériel et d'une échéance précise, permettant aux partenaires sociaux de suivre l'avancement des dossiers en temps réel.

Urgences conjoncturelles et chantiers structurels

Rappelant que dans l'aviation civile « la sécurité ne se négocie pas », le ministre a hiérarchisé les priorités. Sur le dossier du foncier, une réunion de travail rapide sera co-organisée avec son collègue Moussa Balla Fofana. L'employabilité et la situation des 700 jeunes de la TSA (Transport sécurité aérienne) demeurent par ailleurs une priorité absolue pour le gouvernement.

Sur le plan macroéconomique, le ministre a annoncé que le Premier ministre présidera prochainement des conseils interministériels dédiés au secteur, l'un des chantiers prioritaires étant la remise à plat du système des redevances aéronautiques, souvent source d'incohérences textuelles et de tensions financières entre structures.

Cap sur un hub aérien souverain

Au-delà des urgences immédiates, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye a invité les partenaires sociaux à s'impliquer pleinement dans les débats stratégiques de fond, notamment l'avenir d'Air Sénégal, sa filialisation et la concrétisation du hub aérien sénégalais. Réaffirmant son attachement à la liberté d'expression des syndicats autour de la table de négociation, le ministre a conclu sur une note d'ambition : bâtir, avec l'ensemble des administrateurs et des travailleurs, les conditions d'une stabilité durable pour un Sénégal juste, prospère et souverain.