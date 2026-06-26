Congo-Brazzaville: Traversée du Mayombe - L'OMS réaffirme son engagement aux côtés de MCPLC

Présente à la 6e édition de la Traversée du Mayombe, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a une nouvelle fois marqué son engagement en faveur de la promotion de la santé.

Le Dr Georges Batouna, chargé des partenariats de l'OMS, a parcouru le tronçon Madingou-Bouansa aux côtés des « Élombé », traduisant par sa présence le soutien de l'institution à cette initiative citoyenne qui allie activité physique, dépistage et sensibilisation. Il a expliqué que cet engagement est en cohérence avec les missions de l'OMS. « C'est un immense plaisir de participer à cette marche. L'Organisation mondiale de la Santé est le principal partenaire technique du secteur de la santé en République du Congo. À ce titre, nous accompagnons l'association Marcher courir pour la cause, dont le combat contre le diabète rejoint pleinement les priorités de santé publique que nous défendons », a-t-il dit.

Au-delà de son caractère sportif, la Traversée du Mayombe constitue un véritable outil de prévention. En parcourant plusieurs centaines de kilomètres à travers le pays, la caravane sensibilise la population à l'importance de l'activité physique, d'une alimentation équilibrée et du dépistage précoce du diabète ainsi que d'autres maladies non transmissibles.

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Le chargé des partenariats de l'OMS a rappelé que les bénéfices de la marche sont aujourd'hui largement démontrés. « Les bienfaits de la marche pour la santé ne sont plus à démontrer. Une activité physique régulière contribue à réduire le risque de diabète, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires et même de certains cancers. Elle améliore également le bien-être psychologique, favorise les relations sociales et participe à une meilleure qualité de vie », a-t-il expliqué.

Selon lui, l'approche développée par MCPLC répond précisément à cet enjeu de santé publique en combinant activité physique, éducation sanitaire et dépistage gratuit auprès de la population. « Nous continuerons à soutenir MCPLC à travers notre expertise technique, notre présence sur le terrain et la mobilisation d'autres partenaires. Nous travaillerons également avec les autres agences du système des Nations unies afin de renforcer cette dynamique. Il s'agit d'une cause noble qui mérite d'être accompagnée », a-t-il promis.

Dr Georges Batouna considère cette initiative comme une plateforme de promotion de la santé au sens large, capable de sensibiliser la population aux maladies non transmissibles, mais également à d'autres enjeux de prévention.

En associant marche sportive, campagne de dépistage, éducation sanitaire et mobilisation communautaire, la Traversée du Mayombe s'impose progressivement comme une référence nationale en matière de prévention. Avec l'appui de partenaires tels que l'OMS, MCPLC poursuit son ambition : faire reculer le diabète et inscrire durablement la culture de la prévention au cœur des Congolais.

Le préfet de la Bouenza réaffirme son soutien à la lutte contre le diabète

La cinquième journée de la 6e édition de la Traversée du Mayombe a été marquée par la participation du préfet de la Bouenza, Marcel Nganongo, qui a parcouru plus de 28 kilomètres aux côtés des « Élombé » sur le tronçon Madingou-Bouansa. Un geste hautement symbolique qui traduit le soutien des autorités locales à l'action menée par l'association MCPLC dans la lutte contre le diabète et la promotion de l'activité physique.

Pour Marcel Nganongo, la Traversée du Mayombe dépasse largement le cadre d'un simple événement sportif. « La Traversée du Mayombe permet aux Congolais, mais aussi aux expatriés, de découvrir les richesses de nos départements. C'est une initiative remarquable qui mérite d'être soutenue. À mon sens, ce type d'action devrait bénéficier d'un accompagnement plus important des pouvoirs publics », a-t-il déclaré.

« Le message essentiel reste la lutte contre le diabète. La marche est l'un des meilleurs moyens de prévenir les maladies liées à la sédentarité. Nous passons beaucoup de temps dans nos bureaux ; il est donc indispensable de pratiquer régulièrement une activité physique. La santé est une richesse qu'il faut préserver », a-t-il ajouté. Le préfet a également salué le soutien de l'OMS, partenaire de la Traversée du Mayombe.