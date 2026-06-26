Congo-Brazzaville: Beauté - Franchisca Thania Oya, miss friendship Congo 2026

La soirée de couronnement de la deuxième édition de miss friendship Congo s'est tenue le 20 juin dernier à Brazzaville, sur le thème «L'amitié et le leadership au service de la prévention de la délinquance juvénile». La gagnante de ce concours ira représenter la République du Congo à la grande compétition internationale qui regroupera plusieurs pays en Chine.

Organisée par Prudelle Nauche Mayoulou Kiba, directrice nationale de miss friendship Congo, fondatrice de l'association World of powerful women et Miss fitness supermodel world Congo, la soirée élective a débuté par l'exécution de l'hymne national du pays. Puis, la directrice nationale de miss friendship Congo a interpreté le discours du président international, Je Li Chen, prononcé par visio depuis la Chine, dans lequel il a salué le peuple congolais tout en promettant d'être présent à la troisième édition. Il a aussi souhaité bonne chance à toutes les candidates, ainsi que la bienvenue en Chine à la gagnante.

Par la suite, Prudelle Nauche Mayoulou Kiba a fait savoir que ce moment était très important car derrière la cérémonie se cachaient le sacrifice, le travail, le doutes parfois, mais surtout la passion et et la détermination. Cette deuxième édition a été la preuve qu'avec la foi, le courage et le soutien de bonnes personnes, les rêves pouvaient devenir réalité. C'est pourquoi elle a remercié tous les partenaires pour leur confiance et leur accompagnement ainsi que toutes les personnes qui la soutiennent moralement depuis le début. Puis elle a ouverte la soirée en ces termes.

« Le concours miss Friendship Congo est bien plus qu'un concours de beauté. C'est une plateforme qui valorise la jeunesse congolaise, la culture, le leadership féminin et l'unité. Que cette deuxième édition soit placée sous le signe de l'élégance, de la paix, de l'amitié et de l'excellence. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la soirée», a-t-elle lancé.

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Les candidates ont fait leur première apparition par un défilé. S'en est suivie la deuxième sortie, celle de la valorisation du patrimoine culturel par les candidatrs en tenues traditionnelles. La troisième a été sous le signe des métiers au service de la société. Il s'est agi de la mise en valeur des professions et de leur contribution au développement de la société. La quatrième sortie a été marquée par l'élégance et l'intelligence des candidates qui ont défilé en tenues de soirée. Pour terminer, les cinq dernières finalistes ont répondu aux questions des membres du jury autour du thème officiel de l'édition.

Les cinq lauréates du Congo

A l'issue de toutes ces sorties, le jury composé de Carus Ahoué, Jeanne Alice Makaya, Coeureine Kabeya et présidé par Cedrick Bak, promoteur de mini miss Congo, a délibéré de la manière suivante. Miss friendship Congo 2026: Franchisca Thania Oya, 22 ans, étudiante en langue étrangère; première dauphine: Denilsa Klaude Marythée Oko-Bong Missing, 27 ans, étudiante en informatique ; deuxième dauphine: Geneva Bertina Mamona Matingou, 22 ans, étudiante en marketing et communication ; troisième dauphine: Kraye Persine Essie, 24 ans, niveau baccalauréat ; quatrième dauphine: Anne Christie Mobendza Nganongo, 25 ans, étudiante en droit. Outre les prix allant du million à 250 000 FCFA pour les lauréates remis par le patron de la maison Denidé productions, Abdallah Denis Nguesso, la miss friendship Congo ira représenter son pays en Chine et le peuple congolais devra la soutenir par des votes.

Après son sacre, la miss friendship Congo a livré ses impressions. «Je suis très touchée, parce que lorsque je suis arrivée à ce concours, je n'avais presque pas de niveau, c'est grâce à l'équipe de formation que je me suis perfectionnée jusqu'à remporter ce soir cette couronne. Avec les 2 millions que je vais recevoir, je vais payer un réseau des femmes entrepreneures. A travers ce projet, nous organiserons des rencontres, des ateliers de formation, des séances de partage d'expérience pour favoriser l'entraide et le développement des compétences des jeunes filles. Je dédie cette couronne à ma marraine, Danièle Elenga, parce que c'est la seule qui a pu me soutenir dès le départ et c'est grâce à elle que je me suis inscrite à cette compétition», a-t-elle déclaré.

«Pour moi, je dirai que l'objectif a été atteint. Je suis satisfaite du résultat, de l'organisation. Je suis très fière de mon comité, des personnes qui nous ont accompagnées moralement, physiquement, matériellement. La particularité de cette année, c'est le fait que les dames ont défendu le thème qui n'est autre que "L'amitié et le leadership au service de la prévention de la délinquance juvénile".

Pour moi, cela a été une immense joie de donner de la force aux femmes, leaders de demain. Que cela ne soit pas juste une beauté qui est physique, mais une beauté qui est aussi intellectuelle», s'est réjouie la directrice de miss friendship Congo. Elle a promis de travailler avec toutes les lauréates au sujet de leurs projets jusqu'à la fin de leur mandat.

Notons que le concours de beauté miss friendship international a été créé en 2005 aux Etats-Unis d'Amérique par Je Li Chen, avant qu'il ne s'implante en Chine en 2009 jusqu'à ce jour. Il rassemble chaque année en Chine tous les pays du monde pour célébrer l'amitié, l'unité, la paix, ... En République du Congo, il a eu lieu pour la première fois le 19 avril 2025.