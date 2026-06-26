Congo-Brazzaville: Coopération - Constant Serge Bounda associe le Parlement à la « diplomatie de résultats »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bounda, a effectué, les 24 et 25 juin à Brazzaville, sa première visite officielle au Palais du Parlement, où il a été reçu tour à tour par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et celui du Sénat, Pierre Ngolo. Plus qu'une simple rencontre, ces audiences ont marqué un tournant dans la collaboration institutionnelle.

Nommé à la tête de la diplomatie congolaise, le ministre Constant Serge Bounda a fait de la « diplomatie de résultats » son cheval de bataille. Depuis sa prise de fonctions, il multiplie des initiatives avec sa vision de décloisonner l'action gouvernementale en impliquant pleinement les représentants du peuple dans les enjeux internationaux. C'est dans cet esprit qu'il a échangé avec le président de l'Assemblée nationale.

Le ministre a soumis une proposition à Isidore Mvouba, celle de l'implication directe des présidents des groupes d'amitié parlementaires dans les missions officielles à l'étranger. Cette démarche, qui était au centre de l'audience, vise à renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure du Congo en associant les compétences et les réseaux des élus.

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Les échanges ont également porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. Soucieux de s'appuyer sur l'expérience des anciens, le chef de la diplomatie a sollicité les « sages conseils » du président de l'Assemblée nationale sur les thématiques diplomatiques brûlantes du moment.

En retour, Isidore Mvouba n'a pas tari d'éloges sur le dynamisme et le leadership du nouveau ministre. Il a salué cette main tendue vers l'institution parlementaire et la volonté affichée de faire du Parlement un acteur à part entière de la politique étrangère du pays.

Au Sénat, outre la présentation des civilités au président Pierre Ngolo, Constant Serge Bounda a assuré la haute chambre du Parlement de sa franche collaboration dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Notons que le ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger assure la coordination des ambassadeurs accrédités au Congo