Afrique: Appolonia - L'histoire d'un royaume africain qui a résisté à la traite transatlantique des esclaves

analyse

La traite transatlantique des esclaves était une entreprise mondiale aux multiples facettes et hautement commercialisée. Elle s'est étendue du début du 16e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle.

Les événements de cette période sont bien trop complexes pour se résumer à un simple schéma « coupables-victimes ». Certes, ce commerce a déshumanisé et réduit à l'état de marchandise de manière catastrophique plus de 12,5 millions d'Africains. Mais il ne s'agissait pas uniquement d'une conquête extérieure.

Les Européens ne disposaient ni des connaissances géographiques, ni de l'immunité contre les maladies tropicales endémiques, ni de la puissance militaire nécessaires pour s'aventurer à l'intérieur des terres africaines. Ils dépendaient donc des États africains et des élites marchandes locales pour l'approvisionnement en captifs.

En contrôlant les ports côtiers, en régulant l'accès au marché et en gérant les routes commerciales intérieures qui acheminaient les captifs vers la côte, ces intermédiaires africains ont rendu possible et structuré la traite des êtres humains par les Européens.

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Pourtant, cette participation interne était rarement uniforme. Certaines sociétés et certains groupes africains puissants capturaient en grande partie des personnes dans des communautés plus faibles lorsqu'il y avait des guerres ou des razzias. D'autres États africains centralisés avaient choisi de ne participer ni pleinement à la traite des esclaves ni s'en abstenir complètement.

L'une de ces sociétés était le royaume d'Appolonia (aujourd'hui connu sous le nom d'État de Nzema), situé dans le sud-ouest de la Côte-de-l'Or (actuel Ghana). Au cours des quatre siècles qu'a duré l'esclavage atlantique, Appolonia n'a exporté que 352 captifs. Dans le même temps, d'autres villes de la Côte-de-l'Or, comme Elmina et Cape Coast, ont chacune expédié des centaines de milliers de captifs.

En tant qu'historien de l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement du Ghana, spécialisé dans l'histoire de l'environnement et de l'eau ainsi que dans la traite négrière, j'étudie depuis près d'une décennie le rôle d'Appolonia dans la traite transatlantique des esclaves. Ma récente étude révèle qu'Appolonia était la seule région portuaire de la Côte-de-l'Or où la traite transatlantique des esclaves n'a pas prospéré, même si l'esclavage des populations africaines autochtones existait au sein du royaume. À ce titre, Appolonia constitue une exception statistique et géographique dans cette économie de la traite négrière.

L'histoire d'Appolonia soulève plusieurs questions importantes. Pourquoi le royaume a-t-il vendu un si petit nombre de captifs ? Pourquoi est-il important d'étudier les régions d'Afrique où la traite négrière était moins dominante ? Et que nous apprennent des cas atypiques comme celui d'Appolonia en matière de justice historique et de réparation ?

Appolonia dans son contexte historique

Appolonia est une société akan du sud-ouest du Ghana, située à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les Portugais ont donné à cette région le nom de sainte Appolonia, une vierge chrétienne égyptienne, car ils l'ont découverte le jour de sa fête.

La région était composée de petits villages qui se sont regroupés pour fonder le royaume d'Appolonia à la fin du XVIIe siècle. C'est là que le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, est né en 1909.

La fondation du royaume d'Appolonia a coïncidé avec d'autres événements historiques majeurs sur la Côte-de-l'Or. Parmi ceux-ci figurent l'ascension du royaume ashanti au rang de superpuissance et la transformation de la région en un centre de la traite négrière transatlantique.

Ces événements ont entraîné Appolonia dans la grande économie atlantique. Cependant, Appolonia était probablement la seule société de la Côte-de-l'Or à avoir effectivement dit « non » à la traite négrière transatlantique.

Dire « non » ne signifiait pas une absence totale de participation. Les 352 personnes réduites en esclavage qu'Appolonia a expédiées représentent 0,0028 % des Africains transportés à travers l'océan Atlantique. Mon intention n'est pas de réduire ces vies précieuses à de simples chiffres, mais de montrer que, en termes de pourcentage, l'implication d'Appolonia dans ce commerce était minime.

Pour illustrer ce point, examinons quelques données comparatives.

Le tableau présente les exportations de captifs en provenance de diverses régions de la Côte-de-l'Or. Ces informations proviennent de la base de données SlaveVoyages, compilée au fil des décennies par divers chercheurs dans le cadre d'une collaboration internationale. Elle fournit des statistiques sur les personnes réduites en esclavage expédiées depuis l'Afrique et celles qui ont survécu au voyage.

Par exemple, au 18e siècle, sur la Côte-de-l'Or, des villes portuaires comme Anomabo ont enregistré 168 348 exportations de captifs, Cape Coast 100 434 et Elmina 85 636 - contre 352 pour Appolonia.

Il convient de replacer ces chiffres dans le contexte des densités de population historiques de ces régions.

Au cours des années 1700, Anomabo comptait environ 8 750 habitants ; pourtant, le nombre stupéfiant de 168 348 captifs en a été embarqué. Cela témoigne d'un trafic d'esclaves considérable. De même, Cape Coast et Elmina avaient des populations estimées respectivement à environ 5 000 et 25 000 habitants, mais enregistraient des exportations de captifs élevées.

Appolonia, en revanche, comptait une population estimée entre 15 600 et 19 600 habitants, mais n'en a exporté que 352.

Ce que cela signifie

Pourquoi Appolonia a-t-elle exporté si peu de personnes réduites en esclavage ? À partir d'une analyse de bases de données démographiques, de documents d'archives européens et de témoignages oraux, mes recherches suggèrent deux raisons principales.

Premièrement, Appolonia n'était pas une société esclavagiste. Son économie reposait plutôt sur le commerce de l'or et de l'ivoire.

Deuxièmement, le royaume a mis en oeuvre des politiques, telles que le pacte d'Amonle, qui empêchaient la vente de sujets appoloniens. L'Amonle était un rituel sacré impliquant le sacrifice humain de membres de la famille royale d'Appolonia et le mélange de leur sang à une décoction spéciale à base de plantes. Ce mélange était ensuite bu tant par les dirigeants appoloniens que par les migrants qui s'étaient installés dans le royaume.

Ce rituel puissant servait de serment contraignant contre la vente des habitants et des réfugiés appoloniens, et maudissait quiconque le violait. Cette politique avait mis à mal toute velléité du système interne visant à produire des captifs destinés à la vente.

La question des réparations

L'histoire d'Appolonia complexifie encore davantage notre compréhension et notre approche de la quête de justice historique et des réparations pour la traite négrière.

Lorsqu'une victime et un responsable peuvent être clairement identifiés, la question des réparations devient relativement simple. Celles-ci peuvent prendre la forme d'actes symboliques, comme des excuses, ou de compensations financières.

C'est une tout autre affaire lorsque l'identité de la victime et celle de l'auteur sont inconnues - ou lorsque l'auteur et la victime ne font qu'un. Qui accorde des réparations à qui ?

Dans le cas d'Appolonia, nous ne connaissons pas l'identité des 352 victimes exportées. Les chercheurs, dont je fais partie, n'ont pas non plus été en mesure de retracer l'origine africaine précise de ces captifs.

Nous n'avons trouvé aucun document historique indiquant que les habitants d'Appolonia aient capturé ou acheté ces personnes pour les revendre. Dans ce contexte, faut-il attendre d'Appolonia qu'elle offre des réparations ? Si oui, à qui ?

À l'inverse, est-il, sur le plan éthique, justifiable qu'Appolonia réclame une justice réparatrice aux Européens anonymes qui ont acheté les 352 captifs ?

Il est certain que l'histoire d'Appolonia ne contredit pas la résolution historique des Nations unies de mars 2026 déclarant officiellement la traite transatlantique des esclaves comme le « crime le plus grave contre l'humanité ». Elle ne s'oppose pas non plus à l'appel à la justice réparatrice, qui aurait dû intervenir depuis longtemps.

Les atrocités de la traite négrière sont les plus violentes et les plus dévastatrices jamais infligées aux Africains et aux personnes d'ascendance africaine. Au mieux, cette recherche apporte des perspectives nuancées et soulève des questions critiques dans le débat sur les réparations.