Ile Maurice: L'interprétation est «misconceived» selon Gavin Glover - Les débats se poursuivent

Il n'aura finalement pas fallu attendre la pause thé pour connaître la décision de la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra. Après le point of order soulevé par le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, au sujet du déroulement des débats post-budgétaires 2026-2027, l'Attorney General, Gavin Glover, a obtenu l'autorisation de la speaker de répondre immédiatement.

À l'issue de son intervention, la speaker a rendu son ruling sans renvoyer la question à plus tard. Prenant la parole avec son autorisation, Gavin Glover a rappelé les règles de procédure qui encadrent les débats sur l'Appropriation Bill 2026-2027. Selon lui, Joe Lesjongard s'est appuyé sur le Standing Order 73(2) sans tenir compte de la distinction essentielle avec le Standing Order 73(3) ainsi que des dispositions pertinentes de la Constitution. L'Attorney General a expliqué que le Parlement se trouve actuellement au stade de la deuxième lecture du projet de loi. À ce stade, a-t-il souligné, le Standing Order 73(2) est clair : les interventions doivent être limitées aux principes généraux de la politique gouvernementale, de l'administration et aux estimations budgétaires.

En revanche, Gavin Glover a précisé que le Standing Order 73(3) s'applique uniquement lors de l'étape suivante, lorsque le projet de loi est renvoyé devant le comité de l'ensemble de la Chambre. C'est alors et seulement à ce moment que les débats portent sur les détails des dépenses, programme par programme et poste par poste, sans revenir sur les principes généraux.

Pour l'Attorney General, cette différence entre les deux étapes est «marquée» et ne laisse place à aucune ambiguïté. Il a ainsi conclu que le point of order soulevé par Joe Lesjongard était «misconceived», c'est-à-dire fondé sur une interprétation erronée des Standing Orders.

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À la suite de ces explications, la speaker a rendu sa décision dans la foulée, sans attendre la suspension des travaux pour la pause thé, permettant ainsi aux débats budgétaires de se poursuivre conformément à l'ordre du jour.