Ile Maurice: Focus sur l'IA, la cybersécurité et l'inclusion dans la nouvelle stratégie

La National Fintech Strategy 2026-2030 a été lancée hier à l'Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation, à Côte-d'Or. Élaborée avec l'appui technique de l'United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), cette feuille de route vise à positionner Maurice comme un hub financier de référence en Afrique.

La cérémonie s'est tenue en présence de la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, du ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, ainsi que de la directrice du bureau sous-régional de l'UNECA pour l'Afrique australe, Eunice Kamwendo.

Plusieurs acteurs du secteur financier y ont également pris part. En marge de l'événement, un protocole d'accord avait été signé entre la Financial Services Commission (FSC) et la Banque de Maurice, représentées respectivement par le Chief Executive de la FSC, Désiré Vencatachellum, et la gouverneure de la Banque centrale, Priscilla Muthoora Thakoor.

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Dans son intervention, Jyoti Jeetun a souligné que le secteur financier demeure un levier de démocratisation économique à Maurice. Elle a insisté sur la nécessité d'accompagner les transformations liées aux technologies financières, dans un contexte marqué par la digitalisation des services, l'élargissement de l'accès au crédit, le développement des paiements transfrontaliers et l'essor des solutions de régulation technologique.

La stratégie repose sur six axes principaux : le renforcement du cadre réglementaire, la promotion de l'innovation, le développement des infrastructures numériques et de la cybersécurité, la montée en compétences, la stimu- lation de l'investissement et de la coopération internationale, et l'inclusion financière et la protection des consommateurs. Sa mise en oeuvre sera soutenue par des mesures budgétaires et par le prochain Business Facilitation Bill.

Un National Fintech Governance Committee sera également mis en place afin de coordonner les actions des différentes parties prenantes. Plusieurs initiatives sont prévues, dont un cadre national de compétences en fintech, un programme de reconnaissance des acquis professionnels, une plateforme d'apprentissage en intelligence artificielle et un dispositif d'accompagnement des start-up.

Enfin, elle a évoqué les enjeux liés à l'intelligence artificielle dans le secteur, plaidant pour une législation fondée sur les principes de responsabilité, d'équité et d'inclusion.