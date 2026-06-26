Ile Maurice: Kunal Naik, CEO de la NADC - «La répression seule ne fonctionne pas»

À l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues, célébrée ce vendredi 26 juin, la National Agency for Drug Control (NADC) a réuni ce matin chercheurs, universitaires, professionnels de la santé et décideurs à l'université de Maurice autour d'un atelier consacré au thème «Addressing Drug Use through Public Health and Social Equity: Youths and Communities at the Centre».

Les intervenants ont plaidé pour une approche qui dépasse la seule répression, en misant sur la prévention, la recherche, la réhabilitation et l'engagement communautaire.

Alors que 1 081 admissions liées à la consommation de drogues ont été enregistrées dans les établissements de santé publics en 2024, dont près de 75 % concernaient des jeunes âgés de 18 à 39 ans, le Chief Executive Officer (CEO) de la NADC, Kunal Naik, a rappelé que «la répression seule ne fonctionne pas».

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Malgré les Rs 80 millions allouées à l'agence dans le Budget 2026-2027, il estime que l'impact dépendra avant tout des actions menées sur le terrain. Les participants ont également insisté sur l'importance d'une recherche locale renforcée, alors que près de 80 % des études sur les drogues utilisées à Maurice proviennent de l'étranger, afin d'élaborer des politiques publiques fondées sur des données scientifiques et adaptées aux réalités.