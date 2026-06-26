Ile Maurice: Le pays renforce sa stratégie de promotion sur le marché russe

Une délégation de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), accompagnée de représentants d'hôtels et d'agences de voyages, s'est rendue en Russie du 17 au 19 juin dans le cadre d'une mission de promotion.

Sur place, des rencontres ont été organisées à Moscou et à Saint-Pétersbourg, réunissant plus d'une centaine de professionnels du secteur touristique, notamment des tour-opérateurs et agents de voyages. Ces échanges se sont tenus dans les hôtels Continental et Wawelberg.

Cette initiative intervient dans un contexte de progression des arrivées touristiques en provenance de Russie. Entre janvier et avril 2026, Maurice a accueilli 13 544 visiteurs russes, contre 12 556 sur la même période en 2025, soit une hausse de 7,9 %.

Sur le premier trimestre, cette tendance apparaît encore plus marquée, avec des arrivées passant de 9 860 à 11 551 visiteurs, ce qui représente une progression de 17,2 %.

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Le marché russe confirme ainsi son élan de reprise, porté principalement par la demande pour les séjours balnéaires et les voyages en famille.

Par ailleurs, les perspectives de connectivité aérienne devraient renforcer cette orientation. Une nouvelle liaison entre AddisAbeba et Maurice, opérée par Ethiopian Airlines, devrait être mise en service en juillet. Elle facilitera les correspondances depuis la Russie via le réseau de la compagnie, en complément des itinéraires déjà existants passant par Dubaï, Istanbul et Riyad.