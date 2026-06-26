Ile Maurice: États-Unis - 250 ans d'indépendance célébrés sous le signe du partenariat avec le pays

Dans une ambiance festive marquée par la présence de nombreuses personnalités et un impressionnant spectacle de feux d'artifice, l'ambassade des États-Unis à Maurice a célébré, mercredi soir, le 250e anniversaire de l'indépendance américaine aux Ruines de Balaclava, au Maritim Resort & Spa.

«Nous travaillons à la célébration de ce 250e anniversaire depuis plus d'un an à Maurice. Mais la coopération remonte en réalité à 250 ans, lorsque le fort situé derrière moi envoyait de la poudre à canon aux États-Unis pour nous aider dans notre lutte pour la liberté», a fait ressortir le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Maurice, Craig Halbmaier, rappelant que les relations entre les deux pays remontent bien avant l'établissement officiel des liens diplomatiques modernes.

Au-delà de la célébration de cet anniversaire historique, l'un des sujets ayant retenu l'attention au cours de la soirée a été le chantier de la future ambassade américaine à Bagatelle. Interrogé, Craig Halbmaier a souligné l'importance de ce projet qui, selon lui, témoigne de la volonté de Washington de renforcer durablement ses liens avec Maurice.

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«La nouvelle ambassade devrait être prête dans un an. Les travaux sont déjà réalisés à plus de la moitié. Une ambassade est conçue pour durer cent ans. Nous réalisons donc un investissement sur cent ans, d'une valeur de 300 millions de dollars, afin de renforcer les liens entre les peuples américain et mauricien», a expliqué le diplomate avec enthousiasme.

Selon lui, ce nouveau complexe diplomatique sera plus moderne, plus accessible et davantage ouvert au public. «Le bâtiment sera très accueillant. Les personnes qui souhaitent faire une demande de visa bénéficieront d'un processus plus accessible. Mais ce sera également un lieu ouvert à ceux qui voudront visiter la bibliothèque américaine», a-t-il ajouté.

Interrogé sur la manifestation organisée récemment devant le chantier de la future ambassade à Bagatelle, le chargé d'affaires a minimisé son ampleur tout en saluant la démocratie mauricienne. «Les manifestations ont été très limitées, tant par le nombre de participants que par leur fréquence. Nous savons que Maurice est une démocratie forte. Nous apprécions la démocratie mauricienne, la transparence, la responsabilité et la liberté d'expression qui existent dans ce pays», a-t-il affirmé.

Cette réception officielle a réuni le président de la République, Dharam Gokhool, le Premier ministre Navin Ramgoolam, la Première ministre adjointe Arianne Navarre-Marie, plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile. Tout au long de la réception, les invités ont pu échanger dans une atmosphère conviviale, illustrant les relations d'amitié qui unissent Maurice et les États-Unis.

La célébration s'est achevée sous les applaudissements des convives alors qu'un spectaculaire feu d'artifice illuminait le ciel de Balaclava, symbole d'un partenariat que les deux pays entendent poursuivre et renforcer au cours du prochain siècle.

La soirée a été l'occasion pour Navin Ramgoolam de s'exprimer sur l'actualité politique. Répondant aux critiques formulées quelques heures plus tôt par le leader du MSM, Pravind Jugnauth, au sujet du Budget 2026-2027, le chef du gouvernement a rappelé que c'était le leader du MSM qui avait abordé en premier, en 2004, la question du ciblage de la pension de vieillesse.