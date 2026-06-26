Maroc: Mondial 2026, le Maroc au rendez-vous des 16e de finale (groupe C)

Comme en 1986 et en 2022, le Maroc se hisse au second tour après une victoire longue à se dessiner face à Haïti (4-2).

Avec 7 points, les Lions de l'Atlas terminent à la deuxième place du groupe, derrière le Brésil. Seule la différence de buts (6 contre 3) départage les Lions de l'Atlas des quintuples champions du monde.

Rappelons que les co-équipiers d'Achraf Hakimi avaient dominé le Brésil, dans le jeu et dans l'esprit, lors de la première journée, malgré le score nul final (1-1).

Face aux Grenadiers de Sébastien Migné, dans la nuit de jeudi à vendredi, le Maroc a peiné à s'imposer.

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Déjà éliminés, les Caraïbéens ont attaqué le match tambour battant et ont même ouvert le score à la 10e : débordement et centre de Duverne, talonnade à la Madjer de Lenny Joseph, aidé par le malheureux Bounou.

C'est son alter-ego haïtien, Johnny Placide, qui va s'illustrer à plusieurs reprises et retarder l'échéance de l'égalisation. C'est finalement Hakimi, qui va relancer le Maroc, avec instinct et réussite (1-1, 39e).

Le plus beau était à venir, avec la frappe fabuleuse d'Isidor (2-1, 43e) et dans une moindre mesure l'action d'école entre Hakimi, au centre en retrait, et Saibari, au tir chirurgical (45e+1).

La seconde période sera totalement en faveur du Maroc qui va faire la différence par deux entrants, Rahimi et Yassine G : un but (78e) et une passe décisive pour l'attaquant d'Al Ain et le but du 4-2 pour le Strasbourgeois à la 89e.

En 16e de finale, les finalistes de la CAN 2025 affronteront les Pays-Bas, qui terminent à la première du groupe F. Un gros morceau.