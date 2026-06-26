Maroc: Mondial 2026, le Maroc au rendez-vous des 16e de finale (groupe C)

26 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Comme en 1986 et en 2022, le Maroc se hisse au second tour après une victoire longue à se dessiner face à Haïti (4-2).

Avec 7 points, les Lions de l'Atlas terminent à la deuxième place du groupe, derrière le Brésil. Seule la différence de buts (6 contre 3) départage les Lions de l'Atlas des quintuples champions du monde.

Rappelons que les co-équipiers d'Achraf Hakimi avaient dominé le Brésil, dans le jeu et dans l'esprit, lors de la première journée, malgré le score nul final (1-1).

Face aux Grenadiers de Sébastien Migné, dans la nuit de jeudi à vendredi, le Maroc a peiné à s'imposer.

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Déjà éliminés, les Caraïbéens ont attaqué le match tambour battant et ont même ouvert le score à la 10e : débordement et centre de Duverne, talonnade à la Madjer de Lenny Joseph, aidé par le malheureux Bounou.

C'est son alter-ego haïtien, Johnny Placide, qui va s'illustrer à plusieurs reprises et retarder l'échéance de l'égalisation. C'est finalement Hakimi, qui va relancer le Maroc, avec instinct et réussite (1-1, 39e).

Le plus beau était à venir, avec la frappe fabuleuse d'Isidor (2-1, 43e) et dans une moindre mesure l'action d'école entre Hakimi, au centre en retrait, et Saibari, au tir chirurgical (45e+1).

La seconde période sera totalement en faveur du Maroc qui va faire la différence par deux entrants, Rahimi et Yassine G : un but (78e) et une passe décisive pour l'attaquant d'Al Ain et le but du 4-2 pour le Strasbourgeois à la 89e.

En 16e de finale, les finalistes de la CAN 2025 affronteront les Pays-Bas, qui terminent à la première du groupe F. Un gros morceau.

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