Congo-Kinshasa: Ebola - A Bunia, les mesures pour lutter contre l'épidémie pèsent sur les commerçants

Les mesures prises pour contenir l'épidémie d'Ebola bouleversent l'économie locale en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs semaines, l'aéroport de Bunia est fermé, tandis que l'Ouganda, principal corridor d'approvisionnement de la région, a également suspendu les échanges et fermé sa frontière. Les commerces tournent donc au ralenti, et les prix grimpent.

Au marché central de Bunia, les conséquences des différentes restrictions mises en place pour contenir l'épidémie d'Ebola sont visibles sur certains étalages presque vides. Dans son magasin de pièces de rechange automobiles, Paluku Kanzira constate une chute de ses activités.

« Il y a une clientèle à destination de Kinshasa, mais depuis que l'aéroport est fermé nous avons perdu cette clientèle. Ceux d'ici subissent la loi du marché, les prix ont augmenté sur tous les produits que nous importons et qui transitent par l'Ouganda », témoigne-t-il.

Il appelle également les autorités congolaises et ougandaises à mettre fin aux restrictions limitant le commerce entre les deux pays. « Je n'ai plus de stock de pneus, c'est épuisé. Il faut que les autorités rouvrent l'aéroport et les frontières avant que le pire n'arrive. »

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« Il n'y a plus de voyageurs »

À quelques mètres de là, Henriette Kikuti, vendeuse d'épices, dit voir ses revenus fondre au fil des semaines. « Je me sens appauvrie. La fermeture de l'aéroport nous impacte. Il n'y a plus de voyageurs. Avant ils passaient, s'approvisionnaient avant de voyager, l'argent circulait. J'encaissais jusqu'à 200 000 francs de recettes journalières mais j'ai chuté à 50 000 », explique la vendeuse.

Même constat chez Sifa, un autre commerçant. La baisse de la fréquentation du marché pèse lourdement sur son commerce. « Les gens n'entrent vraiment plus massivement au marché. Ils ont peur estimant que le marché est un lieu propice pour contracter Ebola, fait-il remarquer. Je réunissais entre 500 et 1 million de francs de recettes mais il devient même difficile d'avoir 1 petit million de francs congolais. Avant on voyait des touristes et des expatriés venir acheter, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de mouvement. »

Les autorités congolaises annoncent une réouverture prochaine de l'aéroport de Bunia. Pour les échanges avec l'Ouganda, Kinshasa reste suspendue à une décision de Kampala.