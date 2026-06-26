Afrique: La Côte d'Ivoire intègre la liste des pays à faible risque de surendettement

La Côte d'Ivoire est désormais classée parmi les pays à faible risque de surendettement, selon le ministère ivoirien de l'Économie et des Finances. Le pays devient ainsi le seul de la région à bénéficier de cette évaluation, tant pour sa dette extérieure que pour l'ensemble de sa dette publique. Derrière cette décision se cachent plusieurs indicateurs économiques et budgétaires jugés favorables.

La Côte d'Ivoire est désormais considérée par le FMI et la Banque mondiale comme présentant un faible risque de surendettement. Une évaluation dont se félicite le ministère ivoirien de l'Économie et des Finances dans un communiqué.

Même si les conclusions détaillées de l'analyse n'ont pas encore été publiées par le FMI, le gouvernement met en avant plusieurs facteurs : une croissance économique soutenue, une meilleure mobilisation des recettes fiscales et une gestion plus rigoureuse de la dette publique.

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« La Côte d'Ivoire est un pays crédible », estime l'économiste ivoirien Stanislas Zézé. Un statut qui lui offre « davantage de marge de manoeuvre pour accéder au financement ». Mais pour le président de l'agence de notation Bloomfield, l'enjeu principal reste la capacité du pays à rembourser sa dette. « Cela passe notamment par une augmentation des revenus propres de l'État et une réduction du poids du service de la dette, afin de limiter le recours à de nouveaux emprunts », souligne cet expert.

Cette nouvelle évaluation intervient alors que la Côte d'Ivoire mène une campagne auprès des bailleurs pour financer son plan national de développement. Les 8 et 9 juillet prochains, le gouvernement va réunir à Abidjan bailleurs de fonds et investisseurs privés dans le cadre du Groupe consultatif. L'objectif est de mobiliser près de 3 400 milliards de FCFA pour compléter le financement de son programme de développement quinquennal, évalué à plus de 114 000 milliards de francs CFA.