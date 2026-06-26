Maroc: Un homme suspecté de préparer une attaque terroriste arrêté à Berkane

26 Juin 2026
Radio France Internationale

Au Maroc, la police judiciaire de Berkane, dans le nord-est du pays, a procédé jeudi 25 juin 2026 à l'interpellation d'un individu ayant fait allégeance au groupe État islamique. Il est soupçonné d'avoir préparé une opération terroriste qu'il prévoyait de mener sur le territoire dans les jours à venir. Selon les autorités, l'homme agissait seul et avait récemment prêté allégeance à l'organisation jihadiste.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la police judiciaire de Berkane, au Maroc, a interpellé ce jeudi 25 juin 2026, sur la base d'informations récoltées par le Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu dont le nom et l'âge n'a pas été révèle.

Les opérations de surveillance auraient permis de révéler que le suspect avait prêté allégeance au groupe État islamique dans les dernières semaines, dans le but de réaliser ce que le Bureau central d'investigations appelle un « jihad individuel ». L'homme projetait de passer rapidement à l'action dans le royaume, ciblant des personnes et des installations, selon un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire (BCIJ).

Le suspect avait envisagé de rejoindre Daech dans la région du Sahel

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Les autorités marocaines précisent également que l'homme envisageait d'abord de rejoindre les rangs de Daech dans la région du Sahel, avant d'y renoncer et de préparer une opération terroriste au Maroc.

Le suspect a été placé en garde à vue, sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme.

La lutte contre le terrorisme est une des priorités du Maroc. En février dernier, la police avait annoncé avoir avoir démantelé, dans 9 villes, une cellule affiliée au groupe État islamique au Sahel.

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