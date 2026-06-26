Afrique: Coupe du monde 2026 - Troisième défaite de rang pour la Tunisie, le Japon et la Suède en 16es de finale

Déjà éliminée, la Tunisie a conclu sa Coupe du monde par une nouvelle défaite face aux Pays-Bas (1-3), le 25 juin à Kansas City, malgré une réaction des Aigles de Carthage qui ont marqué grâce à une tête de Hazem Mastouri. Dans l'autre match du groupe F, le Japon et la Suède (1-1) n'ont pas réussi à se départager mais sont tous les deux qualifiés pour la suite de la compétition. Les Pays-Bas affronteront le Maroc en 16es de finale, alors que le Japon défiera le Brésil.

Troisième match et troisième revers pour les Aigles. Les Tunisiens, en quête d'une première victoire dans ce Mondial, n'ont pas réussi à montrer un autre visage que celui des deux débâcles précédentes contre la Suède (1-5) et le Japon (0-4). Car c'était bien le seul enjeu de cette dernière journée pour eux : avec zéro point au compteur, les Aigles de Carthage étaient déjà condamnés dans cette Coupe du monde. Mais les vieilles habitudes ont toujours la vie dure...

Après une occasion intéressante d'entrée - une volée puissante d'Ismaël Gharbi dans la surface néerlandaise juste au-dessus de la barre de Verbruggen (2e) qui aurait pu lancer parfaitement les hommes d'Hervé Renard - les Tunisiens sont vite retombés dans leurs travers. Devant son gardien, Ellyes Skhiri a réalisé un dégagement ubuesque suite à un centre de Denzel Dumfries et enfoncé le ballon dans ses propres filets (3e, 0-1) pour anéantir déjà la tentative de réaction des Aigles.

À peine cinq petites minutes plus tard, Brian Brobbey est venu leur enfoncer un peu plus la tête sous l'eau en reprenant pleine puissance un ballon envoyé au second poteau par van Dijk (7e, 0-2). La soirée s'annonçait alors interminable pour cette équipe tunisienne, trop souvent aux abois dans sa surface. Une statistique était d'ailleurs accablante : la Tunisie n'a remporté jusqu'à lors que trois de ses 20 matchs disputés en Coupe du monde (5 nuls et 12 revers), soit un taux de victoire de 15% seulement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mastouri sauve l'honneur

Au même moment, le Japon et la Suède bataillaient à Arlington pour s'emparer de la deuxième place du groupe et se faciliter la vie dans la course aux 16es de finale. Mais au terme de la première période, le score était toujours vierge même s'il faisait tout de même les affaires des Samouraïs Bleus (2e, 5 points) et des Bleus et Jaunes (3e, 4 points) alors assurés de rejoindre le second tour.

Les cages n'ont pas tardé à trembler en seconde période, lorsque les Japonais ont fait la différence après un superbe mouvement collectif conclu par un petit ballon croisé de Daizen Maeda (56e, 1-0). Mais la Suède est rapidement revenue au score grâce à une magnifique frappe enroulée d'Anthony Elanga (62e, 1-1) qui a renvoyé les deux formations au point de départ.

La réaction tunisienne est elle aussi finalement survenue, avec une bonne tête sur corner de Hazem Mastouri placée dans le petit filet de Verbruggen (54e, 1-2). Pas de quoi inquiéter outre mesure les Oranje, largement dominateurs et qui ont creusé à nouveau l'écart avec une tête croisée de Jan Paul van Hecke (62e, 1-3). Dans la foulée, Tijjani Reijnders passait proche du quatrième but mais son lob a heurté la barre transversale alors que Montassar Talbi était battu (66e).

Ce troisième revers de suite ne change rien au sort des Tunisiens dans ce Mondial, qui fut un long calvaire lors de chaque match de cette phase de groupes. De l'autre côté, le Japon et la Suède sont repartis dos à dos (1-1) et se contenteront de ce résultat pour rallier tous les deux les 16es de finale. Les Pays-Bas affronteront le Maroc lors du prochain tour, alors que le Japon défiera le Brésil.