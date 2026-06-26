Afrique: «Il faut rêver jusqu'au bout», la fierté de Franck Kessié après la qualification historique de la Côte d'Ivoire

interview

Franck Kessié, capitaine de la Côte d'Ivoire, savoure la première qualification des Éléphants pour les seizièmes de finale d'une Coupe du monde. Entre fierté, humilité et ambitions intactes, le milieu ivoirien évoque la force du collectif, son rapport au rêve et l'honneur de porter le brassard après les légendes Drogba et Yaya Touré. Deux jours après la rencontre contre Curaçao (2-0), le capitaine des Éléphants s'est longuement confié en zone mixte.

RFI: Franck, qualifier la Côte d'Ivoire pour la première fois au second tour du Mondial, pour vous, qu'est-ce que cela représente ?

Franck Kessié: C'est une date historique qui va rester marquée dans le football ivoirien, et même dans le football mondial, pour la Côte d'Ivoire. La grande génération avait échoué trois fois. Rien n'est facile dans le foot, surtout pendant une Coupe du monde. On n'a pas eu cette chance-là de passer auparavant. Dieu merci, avec un nouveau groupe, on a réussi à le faire.

Vous avez gagné deux matchs de poule, c'est historique aussi.

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Je dirais : Dieu merci, on a gagné deux matchs. Le plus important pour nous en venant ici, le premier objectif, c'était de sortir des poules. Tu peux faire trois matchs nuls, gagner seulement un match, l'essentiel, c'est de sortir des poules. On s'en sort bien en gagnant deux matchs et en en perdant un. La première étape a été accomplie, maintenant on va penser à la deuxième étape.

France ou Norvège pour les seizièmes de finale, vous préférez qui ?

Deux grandes nations, avec de très grands joueurs, des joueurs de très grande qualité. Mais ça vient au bon moment : ce sont les seizièmes de finale, c'est un match sec, il n'y a pas de match aller-retour, donc tout peut se passer au foot.

C'est quoi la force de cette équipe ?

Je dirais le collectif, la bonne entente et l'humilité surtout. Le coach a un très grand rôle, c'est clair : c'est le capitaine du bateau, donc on essaie de suivre ce qu'il met en place. Ce qui est bien, c'est que tu as 26 joueurs, donc 26 potentiels titulaires. Tout le monde travaille pour avoir une place de titulaire. Après, c'est le coach qui prend la décision, et pour l'instant on réussit bien : peu importe le onze qui est aligné, on réussit à sortir quelque chose de bien.

Une qualification validée, est-ce que ça met moins de pression désormais ?

Non, c'est maintenant que ça commence. C'est sûr que quand tu sors des poules, c'est un soulagement, parce que c'était l'objectif premier, et cet objectif est atteint. Maintenant, il faut profiter de cette victoire. Il faut profiter de la qualification, qui est historique pour nous. Et à partir de demain, il faut penser aux seizièmes de finale.

Comment vous vous sentez personnellement ? On vous voit bien en jambes dans cette compétition, vous faites un gros travail défensif et vous êtes aussi à la réception de certaines attaques. On sent que vous vous êtes préparé individuellement avant cette Coupe du monde.

La Coupe du monde, elle arrive tous les quatre ans. Si vous vous souvenez, ça fait 12 ans que la Côte d'Ivoire n'était plus arrivée ici. Ça veut dire que tu peux jouer toute une carrière - surtout pour nous, pays africains - et ne pas avoir la chance de participer à une Coupe du monde. Donc, quand tu as l'opportunité, il faut lâcher les chevaux, il faut t'amuser, il faut prendre du plaisir, il faut jouer comme si c'était la dernière, en fait.

Vous êtes le plus ancien de cette équipe depuis vos débuts en 2014, quand vous voyez tout le chemin parcouru qu'est-ce que vous dites en voyant ce qui est en train de se passer ?

Personnellement, passer le premier tour de la Coupe du monde après trois participations - c'est la quatrième participation - c'est historique, tout simplement. Et c'est à ma présence que la Côte d'Ivoire le fait. Donc encore un sentiment de fierté. Je suis très fier de mes collègues, du staff technique, médical, de toute la Fédération ivoirienne, et aussi des supporters qui sans cesse nous suivent partout où nous jouons. On a vu aujourd'hui, le stade était orange. Pourtant, au premier match contre l'Équateur, c'était jaune. Aujourd'hui, c'était orange, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quitté les quatre coins du monde pour venir nous soutenir. Ça nous fait plaisir. On est heureux d'être passés, je sais qu'ils sont très fiers de nous, et j'espère que ça va continuer.

Qu'est-ce que cela fait d'être capitaine d'une équipe comme ça ?

Ça fait plaisir d'être capitaine. C'est un honneur d'être capitaine de la sélection ivoirienne. Quand tu vois ceux à qui tu succèdes - Yaya Touré, Didier Drogba, Kolo Touré - et encore des anciens que je n'ai pas eu la chance de connaître, c'est un honneur. Quand tu vois le parcours que ces grands ont fait, je me sens honoré par rapport à ma toute petite personne.

Vous parlez de rêve. Après avoir gagné la CAN, participé à la Coupe du monde avec un exploit à la clé, joué dans de grands clubs (Milan, Barcelone)... Est-ce qu'il y a encore un rêve qui vous maintient encore ?

Je répondrai tout simplement : quand tu vois un mec comme Messi, comme Ronaldo, qui continuent de pousser sans cesse, qui mettent des doublés, des triplés... Pour ma petite personne, je crois que je ne suis même pas encore au bas de l'échelle. Donc il faut continuer à rêver. Il faut aller jusqu'à là où tu peux t'arrêter. Tant que tu n'es pas arrêté, il faut continuer.