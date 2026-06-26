Madagascar: Une jeune star retire à contrecoeur une de ses chansons jugée offensante par des musulmans

À Madagascar, le chanteur Dalvis, figure montante de la jeune scène nationale, fait polémique. Sorti le 23 juin, son nouveau titre s'intitule Allah Akbar, « Dieu est grand » en arabe, expression utilisée dans la prière musulmane. Une appropriation jugée offensante par plusieurs voix se réclamant de l'islam, qui ont fait monter la pression sur les réseaux sociaux. L'artiste, lui, défend sa démarche au nom de la liberté de création.

Des sonorités dansantes, des notes entraînantes et un titre qui interpelle : sorti le 23 juin par l'artiste malgache Dalvis, Allah Akbar cumule déjà plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux et déclenche une vague de réactions. Lui parle d'un message d'éloge à la grandeur divine, sans référence à une religion précise. « Je sais que mon coeur a été pur, et veut passer un message qui marque la grandeur de Dieu. Sur ce titre, je n'ai fait nullement référence ni à la religion musulmane, ni chrétienne. Je me suis exprimé à ma façon. "Allah Akbar" n'est pas une expression musulmane mais une expression arabe. Je suis un artiste qui chante en plusieurs langues », se défend-il.

« On n'est pas dans un régime dictatorial »

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Mais sur les réseaux, le ton est monté très vite. Dalvis dit avoir reçu un ultimatum lui demandant de retirer son titre sous 24 heures. Des menaces, qu'il qualifie d'inacceptables dans un pays qui se veut laïque et démocratique : « On n'est pas dans un régime dictatorial. On est dans un pays qui est favorable à la laïcité. Nous, les artistes, ici à Madagascar, on est souvent victimes des censures, des persécutions sociétales à travers les titres que nous sortons. Ça entrave la liberté des artistes à créer. Donc je réclame la liberté de création de tous les artistes. »

Face à la pression qui ne retombe pas, Dalvis a finalement annoncé à RFI qu'il retirait son titre des plateformes ce vendredi. Une décision provisoire, selon lui, dans l'attente, dit-il, d'un apaisement de la société.