Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Euphorie à Abidjan après la première qualification de la Côte d'Ivoire pour un second tour

Après des échecs en 2006, 2010 et 2014, l'équipe nationale A masculine de football de la Côte d'Ivoire va enfin disputer la phase à élimination directe d'un Mondial : les Éléphants se sont qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 suite à leur victoire 2-0 contre Curaçao, dans le groupe E du tournoi. Un événement fêté à Abidjan par des supporters qui attendaient cet événement.

La nuit a été courte pour les supporters de la Côte d'Ivoire, dans la capitale économique du pays, avec des concerts de klaxon et des scènes de fête dans les boîtes de nuit ou les maquis de Blockhaus, un quartier d'Abidjan, notamment.

Évrard, qui porte le maillot orange des Éléphants, est revenu au travail avec le sourire. « J'étais très content. Hier, on a manifesté, on était tous en joie, ici, lance-t-il. Ça a duré au moins jusqu'à 3h du matin ! »

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Eudoxie, elle, est serveuse dans le même maquis qu'Évrard. Elle est heureuse, mais avec des petits yeux ce matin. « Les Éléphants nous ont donné la joie ! On était fiers d'eux. On est un peu fatigué ce matin parce qu'on a veillé », explique-t-elle. À la question de savoir si elle espère que l'équipe nationale sera éliminée en 16es de finale pour pouvoir dormir davantage, elle réplique : « Non, on ne peut pas se reposer ! On veut aller jusqu'en finale pour prendre la Coupe du monde ! »

« On préfère affronter la Norvège »

Mais pour prolonger la fête, il faudra déjà passer des 16es de finale durant lesquels la Côte d'Ivoire affrontera soit la France soit la Norvège.

Dakou, un autre Abidjanais, croise les doigts et y croit très fort, à l'instar de nombreux compatriotes : « On préfère affronter la Norvège, la Côte d'Ivoire peut les battre facilement ! La France fait peur ! »

Est-ce que les Éléphants mangeront du coq ou du saumon au prochain tour ? Réponse le 30 juin à Arlington au Texas pour un match très attendu à Abidjan.