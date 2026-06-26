Burkina Faso: Les étudiants doivent désormais obtenir une autorisation du gouvernement pour étudier à l'étranger

Le gouvernement du Burkina Faso a pris le 25 juin 2026 un décret obligeant tout étudiant burkinabè souhaitant étudier à l'étranger à obtenir une autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur.

À l'issue du Conseil des ministres du 25 juin 2026, le gouvernement du Burkina Faso a présenté un nouveau décret pour encadrer les études à l'étranger.

Tous les étudiants sont concernés, aussi bien les boursiers que ceux qui partent sur fonds propres : cette « autorisation préalable » vaut pour les étudiants burkinabè qui souhaitent étudier à l'extérieur, mais aussi pour tous ceux qui étudient au pays en bénéficiant d'une bourse d'une organisation internationale.

« Beaucoup d'étudiants deviennent des cas sociaux à l'étranger »

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Par cette décision, le gouvernement veut s'assurer que les filières d'étude choisies par les étudiants répondent aux « priorités du gouvernement ». Le ministre a expliqué que « beaucoup d'étudiants sortent du pays et deviennent des cas sociaux à l'étranger », quand d'autres « amorcent des études qui ne sont pas en phase avec la vision du gouvernement ».

Autre objectif, répertorier tous les étudiants à l'étranger afin de « préparer leur retour » et leur « participation au développement socioéconomique du pays ».

Ces autorisations préalables du ministère de l'Enseignement supérieur sont obligatoires. Le ministre a prévenu : un étudiant qui s'en passerait « s'expose à ce que le diplôme obtenu à l'extérieur ne soit pas reconnu au Burkina Faso ».

Plusieurs milliers d'étudiants burkinabè vivent hors de leur pays : ils étaient environ 2 500 en France en 2022 selon Campus France, l'agence française de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur.

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