Afrique: Au moins deux morts et dix personnes enlevées en 48h à Rusthuru (ONG)

Au moins dix personnes ont été enlevées, deux autres tuées et plusieurs biens pillés entre mardi et mercredi 24 juin dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, à la suite d'une série d'incidents sécuritaires signalés dans au moins six localités.

Selon des organisations humanitaires locales, ces événements incluent des braquages routiers, des incursions armées et des affrontements entre groupes armés, aggravant une situation sécuritaire déjà préoccupante. Les mêmes sources appellent au retour rapide de la stabilité dans la zone.

Des kidnappings à Kiwanja

Ces organisations rapportent que mercredi matin, au moins sept personnes ont été enlevées entre 9h et 10h locales sur les axes routiers Kibirizi-Rwindi (au niveau de Butindiri) et Kibirizi-Kibingu. Parmi les victimes figurent trois conducteurs de moto-taxi et leurs clients.

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Les assaillants ont également emporté au moins dix-huit colis de poissons en provenance de Vitshumbi. Les auteurs de ces enlèvements restent inconnus à ce stade.

Les mêmes sourient précisent que plusieurs autres incidents ont été enregistrés mardi dans la même zone. Trois hommes ont été enlevés en soirée, dont deux lors d'une incursion dans une habitation au quartier Buzito à Kiwanja, et un autre au quartier Majengo à Kibirizi.

Dans un autre incident, un camion transportant des marchandises a été braqué sur l'axe Kanyabayonga-Rwindi. Des hommes armés ont ouvert le feu pour immobiliser le véhicule, appartenant à des commerçants, avant de piller la cargaison, sans faire de victimes.

Une femme et son enfant tués lors d'affrontements

Le même jour, une femme de 22 ans et son enfant ont été tués dans le village de Kiseguro. Selon ces sources locales, ils auraient été atteints par des balles perdues lors d'affrontements entre groupes armés AFC-M23 et FDLR.