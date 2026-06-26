Congo-Kinshasa: Un député provincial exige l'arrêt des activités de Ruashi Mining, accusée de pollution à Kolwezi

Le député provincial Eddy Ilunga alerte sur les effets jugés néfastes des activités de l'entreprise Ruashi Mining sur l'environnement et la santé des populations du quartier Dilungu, situé à proximité des installations minières, dans le quartier Dilungu, à Kolwezi, dans la province du Lualaba.

S'exprimant mercredi 24 juin sur Radio Okapi, l'élu affirme que les habitants vivant autour du site font face à une dégradation progressive de leurs conditions de vie depuis le début des activités de l'entreprise, il y a environ six mois.

« Les enfants sont en train de saigner par le nez »

Selon le député, plusieurs habitants rapportent des problèmes sanitaires récurrents, notamment chez les enfants. Il évoque également des dégâts matériels sur les habitations.

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« Les enfants sont en train de saigner par le nez, les toitures sont détériorées, perforées par ces acides », a-t-il déclaré.

Dans sa motion d'information adressée à l'assemblée provinciale, Eddy Ilunga demande l'implication des autorités gouvernementales afin d'évaluer la situation, de prendre des mesures contre la pollution dénoncée et d'envisager des réparations pour les populations affectées.

Il plaide également pour l'arrêt temporaire des activités de l'entreprise, en attendant la délocalisation des riverains exposés.

Une délocalisation annoncée mais non effective

Il y a trois mois, la ministre nationale de l'Environnement, Marie Nyange, s'était rendue sur place afin de s'imprégner de la situation. Elle avait recommandé une délocalisation des populations exposées.

Cependant, selon les informations disponibles, aucune mesure concrète de relocalisation n'a encore été mise en oeuvre à ce jour.

Jusqu'à présent, la société Ruashi Mining n'a pas encore réagi aux accusations formulées par les autorités provinciales et les riverains.