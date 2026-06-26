Congo-Kinshasa: Infos27.cd - « Washington sanctionne une raffinerie rwandaise accusée d'alimenter le M23 »

Les journaux parus à Kinshasa vendredi 26 juin 2026 s'articulent principalement autour de deux grands axes : les sanctions américaines contre les réseaux de financement de la guerre dans l'Est et le renforcement des mesures sanitaires face à la 17e épidémie d'Ebola.

L'information la plus percutante ce matin concerne les sanctions économiques prises par le Trésor américain.

Infos27.cd développe l'angle de la coupure des flux financiers de la guerre, en indiquant que ces sanctions ciblent directement une entité et un réseau logistique basés au Rwanda, coupables de blanchir de l'or extrait de manière illicite dans les territoires sous contrôle de l'AFC/M23 dans l'Est de la RDC.

La Tempête des Tropiques aborde ce dossier sous un angle géopolitique global. « Washington sanctionne un réseau d'exploitation illicite rwandais d'or de la RDC », écrit le journal. Il met en parallèle ces mesures restrictives avec les conclusions d'une réunion diplomatique de haut niveau tenue à Londres, au cours de laquelle Kinshasa et Kigali ont été poussés à un cessez-le-feu immédiat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Le Potentiel se focalise sur les réactions institutionnelles congolaises à travers: « Sanctions américaines : Julien Paluku y voit la confirmation du modèle économique du conflit dans l'Est ». Le journal relaie l'analyse du ministre du Commerce extérieur, selon lequel cette décision confirme la thèse du gouvernement congolais sur la nature purement économique, prédatrice et transfrontalière de l'agression subie par la RDC.

Enfin, l'Agence congolaise de presse (ACP) oriente son angle vers les exigences politiques de l'administration américaine. L'agence officielle rappelle que les États-Unis subordonnent la paix durable à l'application stricte des accords de Luanda et au démantèlement des circuits de contrebande.

Riposte sanitaire contre Ebola

Sur un autre chapitre, le journal Le Quotidien rapporter que le Maroc envoie 9 tonnes d'aide médicale pour soutenir la RDC face l'épidémie d'Ebola. Le média explique que ce fret sanitaire est destiné à renforcer les capacités de réponse épidémiologique des structures locales et de la MONUSCO. Il met en avant l'importance de la coopération bilatérale face au variant Bundibugyo, une souche très létale identifiée dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Pour sa part, le trihebdomadaire Congo Nouveau se penche sur l'encadrement des mouvements de population et rapporte que le gouvernements provincial et national ont instauré des restrictions de voyage obligatoires. Toute personne en provenance des zones affectées doit désormais observer une période stricte de surveillance de 21 jours avant d'effectuer un nouveau déplacement, précise le tabloïd.