Congo-Kinshasa: DRC mining week - Cap sur un secteur minier plus responsable et moteur de développement

La DRC Mining Week s'est clôturée, vendredi 19juin, à Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, après plusieurs jours d'échanges consacrés à l'avenir du secteur minier en République démocratique du Congo (RDC). Ce grand rendez-vous d'affaires a réuni entreprises minières, opérateurs économiques, organisations de la société civile ainsi qu'un large panel d'experts nationaux et internationaux.

Helios Towers : pilier de la croissance du secteur minier en RDC par la connectivité

La DRC Mining Week, qui s'est tenue à Lubumbashi du 17 au 19 juin 2026, demeure le plus grand rassemblement annuel de l'industrie minière en République démocratique du Congo, réunissant l'écosystème national et international autour des défis et des opportunités du secteur minier.

La semaine dernière, Helios Towers RDC a été fière de participer à cet événement majeur, notamment à travers sa présence au pavillon du Royaume-Uni aux côtés d'entreprises britanniques, où l'entreprise a présenté ses activités en RDC ainsi que son impact socio-économique.

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Un réseau de près de 3 000 sites au coeur des géants miniers

Avec près de 3000 sites -- dont plus de 50 situés dans des zones minières telles que Tenke Fungurume Mining, Kisanfu Mining, Luilu, Sicomines, KICO Mining, Rwashi Mining, Kamoto, Kamoa et Kisenvere -- et couvrant plus de 39 millions de personnes, Helios Towers RDC joue un rôle essentiel dans le développement du secteur minier congolais.

L'entreprise fournit les infrastructures de connectivité critiques qui permettent aux opérations minières, souvent situées dans des zones reculées, de rester connectées au reste du pays et au monde.

Grâce à ses infrastructures au service des opérations minières, Helios Towers RDC permet les communications critiques, le suivi des opérations en temps réel, l'automatisation des processus, l'analyse des données et l'amélioration de la sécurité des travailleurs.

Cette connectivité contribue également à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, à la traçabilité des opérations et au respect des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), devenus essentiels pour l'industrie minière moderne.

Un impact socio-économique majeur et des investissements d'avenir

L'impact de l'entreprise va au-delà de la connectivité. Helios Towers RDC génère plus de 4000 emplois indirects et continue d'investir dans le développement des compétences locales et les projets communautaires, avec 1,25 million USD investis à ce jour dans la formation et le renforcement des capacités.

Maixent Bekangba, Regional Director & Managing Director de Helios Towers RDC, a participé, sous le leadership de l'ANAPI, à un panel consacré aux opportunités et aux défis de la connectivité, en particulier dans le secteur minier.

Il a souligné que la forte croissance démographique, l'urbanisation rapide et la demande croissante de connectivité nécessitent des investissements continus dans les infrastructures numériques. Il déclare : « La connectivité est aujourd'hui une infrastructure essentielle pour le secteur minier, au même titre que l'énergie, les routes et l'eau. Sans une infrastructure numérique fiable, il ne peut y avoir ni performance durable ni compétitivité. »

Depuis son lancement en 2011, Helios Towers RDC a investi plus de 0,7 milliard USD en RDC et poursuit ses efforts pour soutenir la transformation numérique du pays ainsi que la croissance du secteur minier.

Les défis à relever pour une compétitivité minière durable

Pour accompagner durablement cet essor minier, il demeure néanmoins essentiel de renforcer l'accès à une énergie propre et fiable, d'accélérer le développement des infrastructures routières et logistiques, et de garantir la protection des investissements.

Ces éléments constituent les fondations nécessaires pour permettre à la RDC de tirer pleinement parti de son potentiel minier tout en créant une valeur durable pour les communautés et l'économie nationale.