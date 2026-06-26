Togo: Aného prend la vague

26 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La ville d'Aného a accueilli il y a quelques jours la Journée internationale de surf, indique L'Union.

Hawaï et Polynésie - le surf est aujourd'hui l'un des sports nautiques les plus pratiqués dans le monde, avec environ 35 millions de pratiquants répartis dans plus de 100 pays. Officiellement reconnu sport olympique depuis les Jeux de Tokyo 2020, il conjugue performance athlétique, connexion avec la nature et culture lifestyle qui lui confère une dimension bien au-delà du simple sport.

La côte ouest-africaine, avec ses vagues généreuses issues de l'Atlantique, offre des conditions idéales pour la pratique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.