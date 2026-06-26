Congo-Kinshasa: Ituri - La dégradation de la route Komanda-Mambasa expose les usagers aux attaques des ADF

La dégradation avancée de l'axe routier Komanda-Mambasa, sur la Route nationale numéro 4 (RN4), expose les usagers à de graves risques sécuritaires, particulièrement aux embuscades des rebelles des ADF. Cette situation paralyse l'activité économique sur cette route hautement stratégique, qui relie les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, de la Tshopo et du Haut-Uele. Face au danger, la Fédération des opérateurs économiques de Mambasa exhorte le gouvernement à réhabiliter de toute urgence cette infrastructure.

Le calvaire des usagers s'accentue au quotidien sur ce tronçon de la RN4 long d'environ 90 kilomètres. L'apparition de multiples bourbiers géants ralentit fortement le trafic, notamment dans la zone de Bahaha. Ce secteur est pourtant connu pour être régulièrement ciblé par des incursions meurtrières des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

En conséquence, des dizaines de véhicules transportant des marchandises et des passagers en provenance de Bunia, Beni, Butembo ou encore de Kisangani, se retrouvent régulièrement immobilisés au milieu de nulle part pendant plusieurs heures, voire des nuits entières, sans aucune possibilité de contourner ces zones impraticables.

Les transporteurs exigent des comptes face aux taxes payées

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Cette paralysie suscite la colère des opérateurs économiques et des transporteurs locaux, qui dénoncent l'inaction des autorités. Ils rappellent qu'ils s'acquittent régulièrement de lourdes redevances, notamment des taxes de péage-route qui s'élèvent à près de 300 dollars américains par camion.

Pour les acteurs économiques, l'État doit assumer ses responsabilités régaliennes en réhabilitant cette route d'intérêt national, afin de fluidifier le commerce interprovincial et de soustraire les voyageurs aux exactions des groupes armés.

« Cette route est empruntée chaque jour par des centaines de véhicules, d'autant plus que le trafic s'y est intensifié depuis l'effondrement du pont Ituri 2 sur la Route nationale 44, principal axe reliant Mambasa au Nord-Kivu », alerte Kasereka Kinzonzoli, président de la COPEMECO/Mambasa.

Cette détérioration de la RN4 isole un peu plus la région, alors même qu'elle est devenue la seule voie d'accès alternative pour contourner les autres infrastructures routières déjà effondrées dans cette partie du pays.