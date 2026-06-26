Tanzanie: Présentation de lettres de créance - S.E.M. Selestine Gervas Kakélé pour booster la relation entre Dodoma et Ouagadougou

26 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l'État, a reçu, le vendredi 26 juin 2026, les lettres de créance de S.E.M. Selestine Gervas Kakélé, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République-Unie de Tanzanie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Abuja (Nigéria).

Né le 22 septembre 1977, Monsieur Selestine Gervas Kakélé est titulaire d'un master en développement, d'une licence en science politique et administration publique et d'un diplôme d'études supérieures en relations internationales. Il a occupé les postes de consul général à Lubumbashi (RDC), de premier secrétaire et de ministre conseiller à l'Ambassade de la République-Unie de Tanzanie à Kinshasa (RDC).

Son Excellence M. Selestine Gervas Kakélé aura pour mission de dynamiser la coopération entre les deux pays qui se manifeste, pour le moment, dans le cadre multilatéral à travers les soutiens de positions et de candidatures au sein des organisations internationales et interafricaines.

 

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