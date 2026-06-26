Afrique: Présentation de lettres de créance - S.E.M. Jama Hassan Khalif pour renforcer l'axe Ouagadougou-Mogadiscio

26 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l'État, a reçu, le vendredi 26 juin 2026, les lettres de créance de S.E.M. Jama Hassan Khalif, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale de Somalie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Juba, (Soudan du Sud).

Homme politique et d'affaires, S.E.M Jama Hassan Khalif né en 1963, est doctorant en études islamiques. Il est titulaire d'une maitrise en gestion de projets et d'une licence en technologies de l'information. Monsieur KHALIF a assumé des fonctions ministérielles dans son pays. Les relations de coopération entre le Burkina Faso et la Somalie sont toujours au stade embryonnaire. Aucun cadre juridique et institutionnel de coopération n'existe encore entre les deux pays.

 

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